ناهد السباعى تعتدي بالضرب على رامز جلال

رامز جلال - تتر

أحمد الدسوقى



حلت الفنانة ناهد السباعى، ضيفة على برنامج "رامز تحت الأرض"، الذى يذاع على فضائية "إم بى سى مصر".



وظهرت السباعى هادئة مع نيشان فى واحة نيشان، قبل أن تنطلق فى الصحراء لتصوير برومو الحلقة، وسط صيحات وصراخ هستيرى.



وبعد انغراس السيارة فى الرمال المتحركة قفزت منها هرباً إلا أنها فشلت.



وانهارت بعد ظهور سحلية رامز وصرخت طالبة الإنقاذ، وبعد كشف رامز عن وجهه اعتدت عليه بالضرب المبرح، وحاول تهدئتها لكنه فشل.