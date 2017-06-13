وسط الدلتا ترد على إدراج بعض مالكيها ضمن الإرهابيين ‎

منى عبدالباري



لم تتأثر شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بإدراج 3 من مساهميها بينهم عضو مجلس إدارة، و عضو لجنة شراء القمح بالشركة على قائمة الإرهاب,



وقال عرفات بدراوي مدير علاقات المستثمرين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا إن العمل داخل الشركة يسير بشكل طبيعي و لم يتأثر بإدراج 3 من المساهمين على قوائم الإرهاب من بينهم عضو مجلس إدارة.



ويمتلك المساهمون الثلاثة نحو 26.5% من أسهم الشركة البالغ رأسمالها 75 مليون جنيه، موزع على عدد 7.5 مليون سهم .



وارتفع سهم "وسط وغرب الدلتا " بنهاية تداولات اليوم بنسبة 1.38% ليغلق عند 91.30 جنيه رغم إعلان الشركة تلقيها خطاب من الجهاز المركزي يفيد بإدراج 3 من مساهميها على القوائم الإرهابية بموجب حكم محكمة صادر مطلع العام الجاري.



وقال بدرواي إن أحد المساهمون الثلاث وهو المثنى محمد عبد الحميد الفقي ويملك 8.32% من رأس مال الشركة و يشغل منصب عضو مجلس إدارة بالشركة، كما أنه عضو لجنة المراجعة الداخلية وعضو لجنة شراء القمح، ورغم ذلك لم يتأثر سير العمل داخل الشركة.



والمساهمين الأخرين هما محمد عبدالحميد الفقي مساهم بنسبة 11.86% من رأس مال الشركة، فاطمة النبوية محمد أبو الحسن مالكة لنسبة 6.3% من رأس مال الشركة.



وأشار بدراوي إلى أنه لم يرد إلى الشركة أي إخطارات رسمية بشأن المساهمين الثلاث أو الإجراءات التي سيتم إتباعها فيما بعد باستثناء خطاب الجهاز المركزي للمحاسبات.



