EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة رهينة الاتجاه العرضي
الثلاثاء 13 يونيو 2017 08:13 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
توقعات باختبار مستوى 13750 نقطة
منى عبدالباري
توقع محللون فنيون أن تشهد البورصة المصرية بجلسة تعاملات الاربعاء تحركات عرضية مائلة للصعود ليتحرك المؤشر الرئيسى egx30 بين مستويات 13600 و13750 نقطة، مواصلا التعافي الذي بدأه جلسة اليوم عقب يومين من التراجع.
وتمكنت البورصة اليوم من تحول اتجاهها نحو الصعود عقب هبوط متواصل لجلستين، مع تعافي التداولات لتتجاوز المليار جنيه مقارنة ب800 مليون الجلسة السابقة.
وأغلق المؤشر الرئيسي عند مستوى 13531 نقطة، على ارتفاع 0.29%، كما ارتفع نظيره الدولاري بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2538.6 نقطة، في حين تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17% إلى مستوى 614.16 نقطة.
كما أنهى مؤشر EGX50 متساوي الأوزان التداولات عند مستوى 2098.69 نقطة على ارتفاع 0.21%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا عند مستوى 1441.7 نقطة، على ارتفاع 0.15%.
وأغلق رأس المال السوقي اليوم رابحا 2.2 مليار جنيه، عند مستوى 685.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 683.4 مليار جنيه بالجلسة السابقة.
وسجلت التداولات مليار جنيه من خلال 26.322 ألف عملية على أسهم 178 شركة، ارتفع من بينها 63 سهم، في مقابل تراجع 75 سهم، وظل 40 سهم على ثبات.
واتجهت تعاملات العرب والأجانب اليوم للشراء بصافي مليون جنيه و 4.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتخذ المصريون الاتجاه البيعي بنحو 6 ملايين جنيه، واستحوذ المصريون اليوم على النسبة الأكبر من التعاملات بنحو 65.5% في مقابل 21% للأجانب، و 13.4% للعرب.
وتوقع مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفني ببلتون لتداول الأوراق المالية إن يشهد السوق الاربعاء اتجاها عرضيا يتحرك معه المؤشر الثلاثيني بين مستويات 13500 و 13750 نقطة، مع تعافي سهم البنك التجاري الدولي ليتحرك بين مستويات 76 و 78 جنيه.
وكان التجاري الدولي أغلق تداولات امس على تراجع 0.46% عند مستوى 82.51 جنيه، بقيم تداولات 127.9 مليون جنيه.
و قال عجينة إن الارتفاعات التي شهدها السوق بجلسة اليوم حركة تصحيحية طبيعية عقب التراجع الذي شهده الجلستين الماضيتين.
وقال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية إن السوق سيهمن عليه اتجاها عرضيا مائلا للصعود ليتحرك المؤشر الثلاثيني صوب مستويات 13600 نقطة.
ورجح عبدالفتاح أن يشهد المؤشر السبعيني تذبذبا في تحركاته بين مستويات 600 و 620 نقطة يستمر لفترة على المدى القصير حتى يتمكن من مواصلة الصعود نحو 650 نقطة.
وأرجع الارتفاعات التي شهدها السوق اليوم إلى ارتفاعات شهدتها غالبية الأسهم، رفعت من قيم التداولات وصعدت بالسوق رغم تراجع سهم البنك التجاري الدولي .
البورصة المصرية
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا