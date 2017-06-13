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رياضة
الاتحاد يرسل الاستغناء عن كاسونجو للزمالك
الثلاثاء 13 يونيو 2017 06:04 م
كاسنجو مع مجلس إدارة الزمالك
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كاسنجو مع مجلس إدارة الزمالك
على المصرى
أرسل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، الاستغناء الخاص بلاعب الفريق الأول لكرة القدم الكونغولى كابونجو كاسونجو، إلى نادى الزمالك، وذلك بعدما اتفق الفريقيان على شرائه مقابل 15 مليون جنيه.
واستلم مسئولي الفريق السكندرى، 12 مليون جنيه نقداً، بالإضافة إلى شيك بمبلغ 3 ملايين جنيه من الشركة الراعية "بريزنتيشن"، وتواجد اللاعب فى مقر النادى، والتقط صورًا مع مجلس إدارة نادى الزمالك.
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