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استثمار
شابورجى الهندية تشترى أرض بمحطة الطاقة الشمسية بأسوان
الثلاثاء 13 يونيو 2017 05:59 م
الطاقة الشمسية
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الطاقة الشمسية
سمر السيد
قال مصدر مسئول بالسفارة الهندية بالقاهرة، إن شركة شابورجى الهندية تعاقدت على شراء الأرض الخاصة بمشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية، بمنطقة بين بان بمحافظة أسوان بعد توقيعهم الاتفاق الخاص.
وأضاف لـ "المال"، أن الشركة بدأت بالفعل فى استثماراتها لإنشاء محطة بطاقة استيعابية 50 ميجاوات، ومن المقرر أن يتم زيادتها لتصل إجمالى الطاقة المقرر توليدها 150 ميجاوات.
وأوضح أن شركة "تى إس سنمار" العاملة ببورسعيد، أعلنت منذ أسابيع، خلال لقائها مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، ضخ استثمارات إضافية فى مجال إنتاج الصودا الكاوية بقيمة 300 مليون دولار، لتسجل إجمالى استثماراتها 1.5 مليار دولار.
كان السفير الهندى لدى القاهرة، سانجاى باتاتشاريا، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، أن الاستثمارات الهندية فى مصر وصلت إلى 3 مليارات دولار، بمعدل 4 أضعاف الاستثمارات الصينية الموجودة محليًا.
ولفت المصدر إلى أنه بعد انتهاء شهر رمضان المبارك ستنظم السفارة سلسلة من الزيارات لبعثات هندية مختلفة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
الطاقة الشمسية
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