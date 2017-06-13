منشور التنمية الصناعية وراء تأجيل طرح موديلات نيسان 2018

نيساان

أحمد شوقي



تستعد شركة "نيسان إيجيبت" لطرح موديل 2018 من جميع الطرازات المجمعة محليًا، خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من إجراءات استصدار المنشور الدوري من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الذي من خلاله يمكن للعميل إنهاء إجراءات ترخيص السيارة من إدارة المرور التابع لها.



وأوضح أحد الموزعين، أن الشركة أنتجت بالفعل موديلات 2018، وكان من المخطط طرحها في السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري، لكن الأمر تأجل للأسبوع المقبل للحصول على المنشور الدوري الخاص بهذه السيارات، بعد مواجهة الشركة مشكلة في الحصول على المنشور الخاص بدفعة من موديلات 2017 تم طرحها في السوق منذ نحو 6 أسابيع.



وأوضح أن كل دفعة يتم إنتاجها محليًا من السيارات تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار منشور دوري خاص بها، وتسلم الشركة المنتجة هذا المنشور إلى الإدارة العامة للمرور التي بدورها تقوم بتسليم نسخة منه إلى إدارات المرور التابعة لها، وبعدها تسلم العملاء نسخة من المنشور، يتم تقديمها ضمن أوراق ترخيص السيارة إلى إدارة المرور، التي بدورها تقوم بمطابقة هذه النسخة بأصل المنشور الموجود لديها، وإذا تأكدت من صحتها يتم إنهاء إجراءات الترخيص.



واوضح أن الشركة طرحت دفعة من جميع الطرازات المنتجة محليًا - موديل 2017- منذ نحو شهر ونصف وتم توزيعها على التجار، لكن الشركة لم تتمكن من استصدار المنشور الدوري الخاص بهذه السيارات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية سوى منذ أيام قليلة، مما ترتب عليه قيام التجار ببيعها للعملاء، دون تسليمهم صورة من المنشور الدوري، لذا لم يتمكنوا من استصدار تراخيص سياراتهم حتى تمكنت الشركة من الحصول على المنشور.



وتصدرت نيسان قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017، بحصة سوقية 21% بواقع 7595 سيارة، من مبيعات السوق الإجمالية البالغة 36,1 ألف وحدة.



وتجمع نيسان العديد من الطرازات محليًا، مثل صني التي تتصدر قائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا في مصر بواقع 3447 وحدة، وسنترا التي بلغت مبيعاتها 1919 وحدة، فضلًا عن تجميع شاحنتين بمبيعات 228 وحدة.