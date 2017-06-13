7 مساهمين بصدد توقيع عقد شركة المنطقة الحرة للسيارات

توقعات بزيادة فرص الاستثمار فى قطاع السيارات

أحمد شوقى



يستعد المساهمون بشركة المنطقة الحرة للسيارات لتوقيع عقد جديد بينهم؛ خلال الأيام القليلة المقبلة؛ بعد الانسحابات الجماعية التي شهدتها شركة "السخنة لوجيستيك كار سيتي"؛ التي كان من المخطط أن تتولى إدارة مشروع المنطقة الحرة للسيارات بالمنطقة الاقتصادية فى شمال غرب خليج السويس.



ووقع عدد من تجار السيارات نهاية العام الماضى عقدا مع شركة تيدا الصينية؛ بغرض إقامة معارض لشركات السيارات في المنطقة الاقتصادية بخليج السويس؛ لتمكينها من الاستيراد وإعادة التصدير للدول الأخرى أو البيع للسوق المحلية بعد دفع الرسوم الجمركية، وتصل مساحة المنطقة إلى 260 ألف متر؛ بنظام حق الانتفاع لمدة 45 عامًا.



وأرجع أحد المساهمين في المشروع الانسحابات التي شهدتها شركة السخنة لوجيستيك كار سيتي إلى ضعف المركز المالي للمساهمين السابقين في المشروع؛ بحيث أصبحوا غير قادرين على دفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم.



وتوقع إبرام العقد الجديد بين 7 من المساهمين الجدد والقدامى خلال الأسبوع الحالى؛ بغرض تأسيس شركة جديدة؛ بتفاصيل مختلفة عن الشركة السابقة فيما يتعلق برأس المال وهيكل الملكية والاسم؛ موضحًا أن هيكل الملكية يتنوع بين تجار السيارات ومستثمرين من خارج القطاع تمامًا يعملون فى قطاع العقارات والمعمار.



وأوضح أن تمويل المشروع سيتوزع بين التمويل الذاتي من خلال المساهمين ومن خلال القطاع المصرفي كذلك؛ وسيتم البيع بالتقسيط لفترات طويلة للتسهيل على الراغبين في تأجير معرض ضمن أراضي المشروع؛ مشيرا إلى أن القيمة التأجيرية للمعرض لم تتحدد بعد؛ حيث لا زالت شركة الاستشارات تقوم بمهام وضع الرسومات والتصميمات الخاصة بتقسيم المنطقة الحرة للسيارات؛ على أن يتم تحديد رسوم التأجير حسب التكاليف المتوقعة للإنشاءات والمرافق.