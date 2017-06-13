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بورصة وشركات
مطاحن مصر الوسطى تستثمر 44 مليون جنيه
الثلاثاء 13 يونيو 2017 04:43 م
شركة مطاحن مصر العليا
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شركة مطاحن مصر العليا
منى عبدالباري
تعتزم شركة مطاحن مصر الوسطي ضخ استثمارات بقيمة 44 مليون جنيه العام المقبل 2017 - 2018 يتم ضخها في إنشاء مطحن، وصومعة، ومصنع بلاستيك، بجانب تطوير صوامع تابعة لها ببني سويف، وقا لما أوضحته الشركة في بيان موازنة العام المقبل.
كما تتضمن الخطة أيضا أعمال إنشاءات وتطوير أسطول النقل وشراء استراحات بالقاهرة والإسكندرية ومكتب إدارة بالقاهرة و شراء أثاث، وأغراض أخرى.
وأشارت الشركة إلى أن الخطة الاستثمارية سيتم تمويلها ذاتيا وأنها تستهدف 44 مليون جنيه صافي ربح .
وبلغت أرباح مصر الوسطى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 92.2 مليون جنيه، مقابل 37.2 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وكانت الشركة اعتمدت في وقت سابق الموازنة التقديرية للعام المالي 2016-2017 بصافي ربح 35.6 مليون جنيه وبإجمالي استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه، يتم تمويلها ذاتيا.
مطاحن مصر الوسطي
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