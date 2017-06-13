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بورصة وشركات
مطاحن شرق الدلتا ترد على إدراج رئيسها مع الإرهابيين
الثلاثاء 13 يونيو 2017 03:58 م
مطاحن وسط وغرب الدلتا
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مطاحن وسط وغرب الدلتا
رجب عزالدين
قالت شركة مطاحن شرق الدلتا إن قرار التحفظ على أموال رئيس مجلس الادارة محمد عبد الحميد أحمد لطفى الفقى لم يؤثر على أوضاع الشركة .
جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشرته جريدة الوقائع المصرية والمتمضنة التحفظ على أموال رئيس مجلس الادارة .
وتابع البيان: " يمتلك محمد عبد الحميد الفقى 691 ألف سهم بنسبة 11.52% من رأس مال الشركة ويشغل منصب رئيس مجلس ادارة الشركة غير متفرغ ولا يقوم بأي أعمال تنفيذية بالشركة حيث يقتصر عمله على حضور الجلسات الشهرية فقط مما يتضح معه عدم تأثير هذا القرار على أوضاع الشركة ."
ويمتلك محمد الفقى حصة أخرى فى شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا التى تلقت أمس الاثنين خطابا من الجهاز المركزى للمحاسبات للافصاح عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها بخصوص إدراج 3 مساهمين على قوائم الإرهاب.
وقالت مطاحن وسط وغرب الدلتا فى بيان للبورصة: " طبقا لقرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة -شمال فى 12 يناير الماضى فقد تم ادارج ثلاث مساهمين بالشركة على قائمة الارهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا".
وتابع البيان " إن الأسماء المذكورة تشمل محمد عبد الحميد أحمد لطفى الفقى المساهم بنسبة 11.86% من رأس مال الشركة، وكذلك المثنى محمد عبد الحميد الفقى مساهم بالشركة بنسبة 8.32% كما أنه عضو مجلس ادارة وعضو بلجنة المراجعة الداخلية ولجنة شراء القمح ."
كما شملت الأسماء فاطمة النبوية محمد أبو الحسن فؤاد نصر مساهمة بالشركة بنسبة 6.33% من رأس مال الشركة، وفقا للبيان.
وقالت الشركة إنه لم يرد إليها أى اخطارات من أي جهة حكومية أو قانونية أو رقابية بهذا الشأن سوى خطاب الجهاز المركزى للمحسابات المذكور حتى تاريخه.
مطاحن شرق الدلتا
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الإرهابي
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