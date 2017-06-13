مصدر بالمحمول: تحصيل رسم تنمية الخدمة من العميل‎

شركات المحمول الثلاثة

الرسم مستحدث..والشركات تدرس آليات التطبيق مع البرلمان وتنظيم الاتصالات

زيادة ضريبة المضافة لـ 14% خلال العام الحالى



محمود جمال



قال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، إنه سيتم تحصيل رسم التنمية الجديد على خدمات المحمول بموجب تعديلات قانون تنمية رسوم الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، من العميل مباشرة وتوريده إلى وزارة المالية.



وأوضح المصدر لـ " المال " أن " فودافون " و" أورنج " و" اتصالات " ستدرسان الأمر بالتفاصيل بالتنسيق مع مجلس النواب وجهاز تنظيم الاتصالات، مشيرا إلى أن هذا الرسم يطبق لأول مرة على خدمات المحمول والتى تخضع لضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة كبديل عن المبيعات ومن المقرر زيادة المضافة لـ 14% خلال العام الحالى بدلا من 13%.



يذكر أن لجنة الخطة والموازنة وافقت على تعديل احكام قانون تنمية موارد الدولة، وشملت التعديلات تحريك أسعار الرسوم الخاصة بخدمات المحمول، وجوازات السفر وما يشمله من أذون عمل للخارج وخلافه، وترخيص السيارات، وأيضاً تراخيص السلاح وإقامة الأجانب.



كما نص مشروع القانون على بند جديد بالمادة الأولى خاص بخطوط المحمول، يفرض رسوما متنوعة عليها بواقع 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و 10 جنيهات رسما شهريا تدفع عند سداد الفاتورة.