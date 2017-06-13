EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
مصدر بالمحمول: تحصيل رسم تنمية الخدمة من العميل
الثلاثاء 13 يونيو 2017 03:52 م
شركات المحمول الثلاثة
أخر الأخبار
شركات المحمول الثلاثة
الرسم مستحدث..والشركات تدرس آليات التطبيق مع البرلمان وتنظيم الاتصالات
زيادة ضريبة المضافة لـ 14% خلال العام الحالى
محمود جمال
قال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول، إنه سيتم تحصيل رسم التنمية الجديد على خدمات المحمول بموجب تعديلات قانون تنمية رسوم الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، من العميل مباشرة وتوريده إلى وزارة المالية.
وأوضح المصدر لـ " المال " أن " فودافون " و" أورنج " و" اتصالات " ستدرسان الأمر بالتفاصيل بالتنسيق مع مجلس النواب وجهاز تنظيم الاتصالات، مشيرا إلى أن هذا الرسم يطبق لأول مرة على خدمات المحمول والتى تخضع لضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة كبديل عن المبيعات ومن المقرر زيادة المضافة لـ 14% خلال العام الحالى بدلا من 13%.
يذكر أن لجنة الخطة والموازنة وافقت على تعديل احكام قانون تنمية موارد الدولة، وشملت التعديلات تحريك أسعار الرسوم الخاصة بخدمات المحمول، وجوازات السفر وما يشمله من أذون عمل للخارج وخلافه، وترخيص السيارات، وأيضاً تراخيص السلاح وإقامة الأجانب.
كما نص مشروع القانون على بند جديد بالمادة الأولى خاص بخطوط المحمول، يفرض رسوما متنوعة عليها بواقع 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و 10 جنيهات رسما شهريا تدفع عند سداد الفاتورة.
تنظيم الاتصالات
مجلس النواب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا