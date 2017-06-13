عبد العال يحيل أحمد الطنطاوى للجنة القيم

رئيس البرلمان يكلف التشريعية بإعداد تقرير عن "شغب" النائب





ياسمين فواز

كلف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بإعداد تقرير عن شغب النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل ٢٥/٣٠، بعد انفعاله وإلقائه الميكروفون داخل قاعة التشريعية اعتراضا علي حديث رئيس الجمعية الجغرافية.

وطالب عبد العال خلال الجلسة الرابعة المنعقدة اليوم لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، بإحالة الطنطاوى إلي لجنة القيم للتحقيق معه في الواقعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين النائب هيثم الحريرى، عضو التكتل، والنائبة غادة عجمي، عضو ائتلاف دعم مصر، بسبب اعتراض الاول علي حديث النائب السيد فيلفل عضو لجنة الشئون العربية، والذي أكد أن هناك فرقا بين الإدارة والسيادة، وأن مصر لم تمارس السيادة علي تيران وصنافير.

كانت قد نشبت خلافات داخل اللجنة بعد أن بدأ السيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية المصرية حديثه مؤكدا سعودية الجزيرتين، فقاطعه النائب خالد يوسف وثارت حالة من الهرج.

واختطف الطنطاوي الميكرفون وقال للحسينى: "أنت مجرد خبير بتقول شهادة مزورة والكلمة الأخيرة لينا"، وبعد أن انتهى من كلمته ألقى الميكرفون على الأرض بقوة فتهشم، وهنا ثار النواب وقالوا لـ"الطنطاوى": "إنت بلطجي مش نائب".

وتدخل رئيس المجلس على عبد العال قائلا: "ما حدث يستدعي تطبيق اللائحة والتحقيق، لأن إتلاف المال العام جريمة يجب أن تتم المحاسبة عليها"، وهدد عبد العال بترك اجتماع اللجنة وسادت حالة من الهرج والمرج، فيما أعلن نواب٢٥ - ٣٠ أنهم بصدد كتابة استقالات مسببة.

ثم واصل عبد العال حديثه، داعيا لإجراء حوار ديمقراطي وموضوعي حول اتفاقية تيران وصنافير، قائلا: "أرجو أن نواصل الحوار الهادئ".

من جانبه أحضر المستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أطلس غزة يوضح شكلها عندما كانت تخضع للإدارة المصرية وكيف كان لونها في الخريطة، للتدليل على سعودية تيران وصنافير.