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بنـــوك
العائد على الأذون الدولارية يصعد إلى 3.53%
الثلاثاء 13 يونيو 2017 03:22 م
البنك المركزى 2
أخر الأخبار
البنك المركزى 2
أمنية إبراهيم
صعد متوسط العائد على أذون الخزانة بالعملة الأمريكية أجل عام إلى 3.529%، فى آخر عطاء طرحه البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، أمس الإثنين، بقيمة 650 مليون دولار.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن قبول وزارة المالية 26 عرضاً مقدمة من البنوك للاكتتاب فى العطاء بقيمة 713.1 مليون دولار، من إجمالى العروض المقدمة البالغ عددها 31 عرضاً بقيمة 863.1 مليون دولار.
وبلغ أعلى عائد مقبول من البنك المركزى خلال عطاء أمس 3.530%، وأقل عائد 3.489%، بمتوسط سعر فائدة بلغ 3.529%.
وعلى صعيد مستويات الفائدة المقدمة من قِبل البنوك، بلغ أعلى عائد 4.2%، وأقل سعر 3.489%، بمتوسط 3.627%.
وارتفع العائد على أذون الخزانة بالعملة الأمريكية فى عطاء أمس الإثنين، مقارنة بالعطاء السابق الذى تم طرحه 9 مايو الماضى، بقيمة مليار دولار، وجمع منه البنك المركزى 1.210 مليار دولار لصالح وزارة المالية، بزيادة قيمتها 210 ملايين دولار على المبلغ المطلوب.
وبلغ متوسط الفائدة على الأذون فى عطاء مايو 3.488%، إذ بلغ أعلى سعر عائد مقبول 3.489% وأقل سعر 3.440%.
البنك المركزى
وزارة المالية
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