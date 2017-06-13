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سيـــاســة
عبد العال يقرر التقدم ببلاغ ضد تكتل 25 ـ 30
الثلاثاء 13 يونيو 2017 03:15 م
علي عبد العال البرلمان
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علي عبد العال البرلمان
ياسمين فواز
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه قرر اتخاذ القرارات الجنائية وإبلاغ النيابة العامة ضد كل من تطاولوا علي محمد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية، وأتلفوا المال العام - بحسب وصفه.
يأتي ذلك عقب رفع عبد العال جلسة الاستماع الرابعة للجنة التشريعية ومغادرته القاعة، اعتراضا علي حالة الفوضى التي شهدتها اللجنة بعد مرور دقائق قليلة على بدء اجتماع الجلسة الرابعة للجنة التشريعية بالبرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، اضطر على أثرها الدكتور على عبد العال لرفع الاجتماع لحين عودة الهدوء بالقاعة.
وبدأت الفوضى، بوقوع مشادة حادة بين نواب ٢٥-٣٠، ومحمد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، بعدما بدأ الأخير كلمته بأن البعض تقدم بخرائط وتحدث بشكل خاطئ عنها، فى إشارة إلى النائب خالد يوسف، وهو الأمر الذى انتقده نواب ٢٥-٣٠.
من جانبه، اعترض النائب ضياء داوود على حديث الحسيني قائلا: "من تتحدث عنه نائب برلماني"، فرد الحسينى: "ده نائب ولا مخرج" - فى إشارة إلى خالد يوسف.
كما انفعل النائب أحمد طنطاوى بدوره، ملقيا بالميكروفون الموجود على المنصة، على الأرض فى حركة انفعالية، أثارت انتقادات نواب دعم مصر الذين احتدوا عليه بشدة، ووصل الأمر إلى حد التشابك بالأيدي.
البرلمان
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