النيل للكبريت تبيع المرحلة الأولى من خطوط إنتاجها

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

المصفى العام للشركة: هناك مرحلة ثانية لبيع خطوط الإنتاج ستتم فى أغسطس المقبل



منى عبدالبارى



وافقت شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة -تحت التصفية- التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على بيع جزء من أصولها يوجه إيراده لسداد جزء من المديوينات المستحقة عليها بنحو 100 مليون جنيه.



وأقر مساهمو الشركة خلال الجمعية العمومية للشركة أمس الاثنين بيع 4 خطوط إنتاج وملحقاتها وقطع الغيار الخاصة بها بقيمة 6.65 مليون جنيه، توجه لسداد جزء من مديونيات الشركة المتراكمة والتي أدت إلى توقفها عن العمل وتصفيتها عام 2014.



وقال المهندس أسامة عبد العزيز، المصفى العام للشركة لـ "المال" إن السعر الذي تم البيع به كان أعلى سعر تم التوصل مقارنة بقيمة دفترية مقدرة بنحو 2.1 مليون جنيه، ما يعني صافي ربح بقيمة 4.5 مليون.



وأشار عبدالعزيز إلى أن هناك مرحلة ثانية لبيع خطوط الإنتاج ستتم في أغسطس المقبل، من خلال مزايدة بالمظاريف المغلقة، يتم توجيهها أيضا لسداد المديوينات المستحقة على الشركة.



وكشف عبدالعزيز أنه سيتم أيضا بيع قطعتى أرض مملوكتين للشركة بمحرم بك بالإسكندرية بمساحة 21 ألف متر، و56 ألف متر فى جلسة بالمظاريف المغلقة، لسداد جزء من مديونيات الشركة.



وتبلغ مديونيات النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 100 مليون جنيه، للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقرض مستحق لبنك قطر الوطنى تم اقتراضه عام 2010 لتمويل المعاش المبكر للعاملين.



وكانت الشركة القابضة اعتمدت أبريل الماضى نتائج أعمال "النيل للكبريت" بصافي خسائر 6.1 مليون جنيه، نتيجة المصروفات التي تتحملها الشركة.



يشار إلى أن شركة النيل للكبريت تم حلها وتصفيتها عام 2014، نتيجة تفاقم الخسائر والمديوينات والنقص الحاد فى السيولة النقدية، وعدم توفر رأس المال العامل، والبيع بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، بحسب عبدالعزيز.



ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 20 مليون جنيه موزعا على مليونى سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 98.5% من الأسهم. كان آخر تداول تم على أسهم الشركة بسعر 10.85 جنيه للسهم فى مطلع العام 2010 قبل شطبها من البورصة.