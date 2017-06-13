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سيـــاســة
حجز دعوى طرد رعايا قطر وتركيا من مصر للحكم
الثلاثاء 13 يونيو 2017 02:01 م
أمير قطر تميم
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أمير قطر تميم
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى القضائية المقامة من المحامي، والذي يطالب بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإبعاد رعايا دولتي قطر وتركيا عن مصر للحكم بجلسة 20 يونيو الجاري.
وقالت الدعوى إن دولتي قطر وتركيا هما الأكثر دعمًا لجماعة الإخوان في مصر رغم الأحكام القضائية الصادرة بحظر تلك الجماعة.
واختصمت الدعوى التي أقامها عبد الرحمن عوف، وزير الداخلية بصفته القانونية، مطالبة بضرورة الحكم بسحب أي أراضٍ لرعايا دولتي قطر وتركيا بمصر، وتأميمها مع إلغاء قيد شركات الدولتين بالهيئة العامة للاستثمار.
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