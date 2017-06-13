الجامعة الأمريكية تسلم وزارة الآثار 5000 قطعة أثرية

ﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍلأﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

دعاء محمود



سلمت الجامعة الأمريكية لوزارة الآثار، 5000 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والتى كانت بحيازتها منذ ستينيات القرن الماضى.



وأوضح د. محمود عفيفى رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، أن هذه القطع هى نتاج أعمال الحفائر التى قام بها العالمان الأمريكيان جورجسكنلون وكارما بيفين عام 1964 بمنطقة اسطبل عنتر الأثرية بمدينة الفسطاط بالقاهرة.



وأشار د. عفيفى إلى أن قانون الآثار حينذاك كان يقضى بالقسمة بحيث يحق للبعثات الأجنبية العاملة فى مصر أن تأخذ نسبة من نتاج حفائرها بالمواقع الأثرية، فقام سكنلون بإيداع نسبته بالجامعة الأمريكية إلى أن صدر قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، قامت وزارة الآثار فى عام 1984 بتسجيل كل القطع الأثرية الموجودة بحوزة الجامعة بسجلات المجلس الأعلى للآثار.



ومن جانبه قال محمود خليل مدير عام الحيازة، إن إيمانا منها بضرورة تسليم القطع الأثرية إلى وطنها الأم قامت الجامعة الأمريكية بمخاطبة الوزارة وإخطارها برغبتها فى تسليم جميع القطع الأثرية الموجودة بحوزتها، وعلى الفور قامت وزارة الآثار بتشكيل لجنة أثرية لمعاينة القطع وجردها ونقلها وإيداعها بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.



وأضاف خليل أن القطع تعود لمختلف العصور التاريخية وإن كان أغلبها يؤرخ بالعصر اليونانى الرومانى، وقد تنوعت ما بين تماثيل أوشابتى وأوانى فخارية وأقنعة خشبية من العصر اليونانى الرومانى وبعض شواهد قبور من العصر القبطى ومسارج ذات بريق معدنى من العصر الإسلامي.



وطلبت وزارة الآثار من جميع من بحوزتهم آثار مصرية أن يحزو حزو الجامعة الأمريكية بالقاهرة ويقوموا بتسليم الوزارة ما بحوزتهم من آثار بما يضمن حمايتها وصيانتها وعرضها بالمتاحف المخصصة لذلك باعتبارها ملكا لمصر خاصة وللعالم أجمع وليس فردا أو مؤسسة بعينها.