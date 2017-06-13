EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
الشرقاوي يرأس الجمعية العامة للقابضة للتشييد والتعمير
الثلاثاء 13 يونيو 2017 01:33 م
أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال 123
أخر الأخبار
أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال 123
المال ـ خاص:
اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2017/2018، وذلك بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
واستعرض المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالى 2017/2018، حيث تستهدف الشركة القابضة ـ بصورة مستقلة ـ تحقيق صافي ربح نحو 851 مليون جنيه بنسبة تحسن 23.5%، وإجمالى إيرادات 1.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 42% عن المتحقق في 2015/2016.
ووفقًا لبنود الموازنة التقديرية، تستهدف الشركات التابعة تحقيق إيرادات نشاط عن العام المالى 2017/2018 حوالي 16.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 64.3% عن المتحقق في 2015/2016، وصافي ربح يبلغ 1.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 73.4%.
تلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.
وبذلك يكون قد تم الانتهاء من عقد الجمعيات العامة العادية لجميع الشركات القابضة والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى موعدها قبل بدء عام الموازنة 2017/2018، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.
وزارة قطاع الأعمال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا