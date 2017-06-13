الشرقاوي يرأس الجمعية العامة للقابضة للتشييد والتعمير

أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال 123

المال ـ خاص:



اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2017/2018، وذلك بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.



واستعرض المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالى 2017/2018، حيث تستهدف الشركة القابضة ـ بصورة مستقلة ـ تحقيق صافي ربح نحو 851 مليون جنيه بنسبة تحسن 23.5%، وإجمالى إيرادات 1.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 42% عن المتحقق في 2015/2016.



ووفقًا لبنود الموازنة التقديرية، تستهدف الشركات التابعة تحقيق إيرادات نشاط عن العام المالى 2017/2018 حوالي 16.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 64.3% عن المتحقق في 2015/2016، وصافي ربح يبلغ 1.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 73.4%.



تلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.



وبذلك يكون قد تم الانتهاء من عقد الجمعيات العامة العادية لجميع الشركات القابضة والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى موعدها قبل بدء عام الموازنة 2017/2018، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.