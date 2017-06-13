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بورصة وشركات
عمومية كيما تعتمد زيادة رأس المال بالأسهم المجانية
الثلاثاء 13 يونيو 2017 12:58 م
الكيماويات
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الكيماويات
رجب عزالدين
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية- كيما على زيادة رأس المال من 2.8 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه عبر أسهم مجانية.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "سيتم تمويل الزيادة من حصة المساهمين في أرباح العام المنتهي في 30 يونيو 2017".
وحققت الشركة 235.02 مليون جنيه أرباحاً خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2017، مقابل أرباح 129.3 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة في أكتوبر 2016، الموافقة على حساب توزيع الأرباح على المساهمين والبالغ 76.7 مليون جنيه، مع حجب التوزيع لاستخدامه في زيادة رأس المال بأسهم مجانية.
ويبلغ رأسمال كيما 2.8 مليار جنيه، موزعاً على 578.5 مليون سهم، بواقع 5 جنيهات للسهم.
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
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