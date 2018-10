BE ONE للبرمجيات تبدأ أعمالها بمصر‎

أحمد حسني مؤسس ورئيس شركة BE ONE Software Solutions L.L.C

المال –خاص :



أعلنت شركة BE ONE عن انطلاق أعمالها في السوق المصرية عبر تقديم باقة متكاملة من الحلول والبرمجيات الحديثة التي تعتمد على تطبيقات برنامج SAP Business One Cloud ، وذلك بهدف تعزيز نقاط حديثه للوصل ما بين قطاع الأعمال والثورة التقنية الجديدة التي تتوافق مع التوجهات العالمية لبناء اقتصاد رقمي قوي قادر على النمو وتيسير الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.



وأعرب أحمد حسني مؤسس ورئيس شركة BE ONE Software Solutions L.L.C عن سعادته بهذا الإعلان قائلاً:" نعي أهمية دورنا في مساعدة القطاع التجاري والصناعي على النمو والتطور ورفع الكفاءة الإنتاجية وتجاوز التحديات من خلال تقديم أفضل الحلول المناسبة وخدمات استشارات الأعمال الفنية المتعلقة بتطوير الأعمال ، موضحا إن الشركة تأسست على يد كوادر مصرية بخبرات تصل لأكثر من 15 عام في مجال تكنولوجيا المعلومات و المتخصصة في تقديم خدمات SAP Business One Cloud , للعديد من الصناعات ، كما تضم أيضا نخبة من الشركاء الاستراتيجيين في عدة مناطق حول العالم مثل ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، والهند".



أضاف حسنى فى بيان صحفى اليوم :" أن السبب وراء اختياره للسوق المصري ليكون نقطه انطلاقه نحو العالمية، يرجع لكونه من أفضل الأسواق في المنطقة، وذلك لتنوع قطاعات الأعمال به، والتي تشهد نموا ملحوظاً؛ خاصة بعد إقبال المستهلك المصري علي المنتج المحلي لسعره التنافسي وجودته المتطورة ومعايره العالمية، مشيراً إلى أن الحلول الحديثة ستساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 15 -25% وزيادة الأرباح بنسبة 10-15% وكذلك رفع الكفاءة الإنتاجية والارتقاء بالجودة".



تجدر الإشارة إلى أن حلول برنامج SAP Business One تعد إحدى التطبيقات المتطورة التي تتيحها شركة SAP العالمية، بإعتبارها أحد أفضل الأدوات الفعالة في مجال برامج الأعمال، ويخدم البرنامج أكثر من 55.000 عميل، وهو متوفر باللغة العربية وأيضا بأكثر من 26 لغة أخرى، و يعمل البرنامج علي الربط بين الإدارات المختلفة لتسهيل العمليات و إجراءات العمل الأساسية سواء المتعلقة بمختلف الأقسام من مبيعات، علاقات العملاء، الشؤون المالية، التشغيل، الإنتاج، و كذلك إدارة المشاريع، حيث يتيح البرنامج إنجاز العمليات بكفاءة وتوفير المعلومات التحليلية اللحظية و الدقيقة لاتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.