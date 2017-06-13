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نقل وملاحة
هيئة السلامة البحرية تعرض مشروعاتها على المنظمة الدولية
الثلاثاء 13 يونيو 2017 12:09 م
خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية جديد
أخر الأخبار
خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية جديد
معتز محمود
عرضت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، على المنظمة البحرية الدولية، مشروعاتها الجاري العمل فيها، في مجال تطوير وتحديث المساعدات الملاحية وأعمال تطوير البنية الأساسية باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية وكابلات الألياف الضوئية.
جاء ذلك على هامش فاعليات لجنة السلامة البحرية في دورتها 98، المقامة بمقر المنظمة البحرية الدولية (IMO) بلندن، حيث التقى اللواء بحري خالد زهران– رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية (EAMS) ورئيس الوفد المصري يوم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO ) / Kitack Lim بمكتبه.
وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة إمكانية إنشاء مركز إقليمي للمساعدات الملاحية فى مصر، كما وجه رئيس الوفد المصري له الدعوة لزيارة جمهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى وجود العديد من أشكال التعاون المستمر بين المنظمة وجمهورية مصر العربية، والذي أثمر عن تنفيذ 3 ورش عمل ومنحة دراسية لدرجة الماجستير متمنياً استمرار التعاون وتعظيم الاستفادة من الدعم والخدمات التي تقدمها المنظمة للدول الأعضاء.
وخلال اللقاء، أهدى رئيس الوفد المصري للسيد السكرتير العام للمنظمة درع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
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