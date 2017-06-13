سحر نصر ومميش يبحثان مع سيمنس تطوير النقل

سيمنس

المال ـ خاص:



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجو كيزر، رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس الألمانية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا.



واستهل "كيزر" اللقاء بالتأكيد على أهمية زيارة السيد الرئيس إلى ألمانيا، فى ظل ما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من تطور مستمر فى مختلف المجالات، مؤكدا حرص شركة سيمنس على توسيع نشاطها فى مصر خلال الفترة المقبلة.



وأشادت الوزيرة والفريق مهاب مميش، بالتعاون القائم بين مصر وشركة سيمنس، خاصة مشروعات الشركة في مجال الطاقة في مصر، كنموذج يحتذى به للشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.



وبحث الجانبان، مشروع إنشاء مركز تدريب فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتطوير النقل وبخاصة السكك الحديدية والنقل البحرى.



وأشارت الوزيرة إلى سعى الحكومة للاستفادة من الخبرات الفنية الألمانية والاهتمام بالتدريب، معربة عن تقديرها لحرص الشركات الألمانية على العمل والاستثمار فى مصر، مشيرة إلى المميزات التى تتمتع بها مصر كأحد أهم الدول الجاذبة للاستثمار، فضلاً عن مشروع محور تنمية قناة السويس وما سيتيحه من فرص استثمارية كبيرة، حيث أصبحت مصر سوقا مفتوحة للمستثمرين للاستثمار فى كافة المشروعات الكبرى، مؤكدة أن الحكومة حريصة على الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الاستثمار، وأن يكون قانون الاستثمار الجديد داعما للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وأكد الفريق مهاب مميش، على سياسة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مشروع التنمية، من خلال السياسات التى تساهم فى التسهيل وتذليل الصعوبات أمام المستثمر.



وأعرب جو كيزر، عن استعداد شركته للدخول في مشروعات جديدة في مصر وزيادة برامج التدريب بما يتفق مع أولويات برنامج عمل الحكومة ورؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة.



وقد دار حديثا خلال زيارة الرئيس إلى ألمانيا بين الوزيرة ورؤساء وممثلى شركات ديا ومرسيدس وكناوف الألمانية، حول زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيدين بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار.

