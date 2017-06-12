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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 638 جنيهًا
الإثنين 12 يونيو 2017 10:20 م
الذهب 99
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الذهب 99
عمر سالم
ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الاثنين، انخفاضًا بنحو جنيهين، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 638 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 640 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، ﺃﻣﺲ.
ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ﺇﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 547 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 739 ﻣﻘﺎﺑﻞ 741ﺟﻨﻴﻬًﺎ للجرام، ﺃﻣﺲ.
ﻭﺃﺿاف ﻭﺍﺻﻒ، ﻟـ"ﺍﻟﻤﺎﻝ"، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ انخفض ليسجل 5108 ﺟﻨﻴﻬﺎت، وتراجعت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1265 ﺩﻭﻻﺭًﺍ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 1268 دولارًا أمس، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ أنخفاض ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ ﻭﺍستقرار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫما ﻓﻰ تراجع ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.
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