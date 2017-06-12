برنامج طموح لسامح العزب لاقتناص مقعد شركات السمسرة

في منافسة شرسة تجمعه بـ4 آخرين

الترويج للبورصة وتحسين صورتها الذهنية

غرامات مالية للشركات المخالفة كبديل لحظر الاستفادة من الخدمات

في ظل اشتعال المنافسة واحتدامها بين خمسة مرشحين، يتبنى سامح العزب الذى يشغل منصب العضو المنتدب بشركة "وثيقة" لتداول الأوراق المالية، والمرشح عن مقعد شركات السمسرة بانتخابات البورصة المقبلة خطة طموحًا تتنوع بين الترويج للبورصة وتحسين صورتها الذهنية، والعمل على استبدال عقوبة حصر الاستفادة من الخدمات المُطبقة حاليًّا على الشركات المخالفة بغرامات مالية ما دام استمرار نشاط الشركة لا يؤثر على سلامة التداول أو يهدد مصالح العملاء.





وقال سامح العزب، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، إنه وضع برنامجًا يعبر عن ملاحظته لما يجده ذا أهمية بالغة للرقي بصناعة السمسرة في الأوراق المالية، وهو نتاج من خبراته في سوق المال، ويسعى بشكل جاد لتنفيذه.





وعدَّد بنود برنامجه الانتخابي، الذى يتم العمل عليه بشكل متوازٍ يمكن من استعادة الدور التاريخي للبورصة، وأوله العمل على تحسين الصورة الذهنية للبورصة، وإيضاح دورها المهم؛ كونها ليست مائدة للتلاعبات والمضاربات الوهمية على الأسهم، والعمل على تبسيط وتخفيف إجراءات قيد الشركات الجديدة، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى العمل على وجود آلية دورية لخدمة التواصل الفوري بين هيئة الرقابة المالية والبورصة من جانب، والشركات العاملة، خاصة السمسرة، من جانب آخر؛ للعمل على تلافي حدوث المشكلات، بدلًا من البحث عن حلٍّ لها.





وأوضح العزب أنه سيعمل على التسويق الخارجي للبورصة لجذب شرائح جديدة من المؤسسات المالية الأجنبية؛ لتنشيط ورواج البورصة.





وأضاف أنه يستهدف تنشيط سوق السندات؛ لكونها أحد أهم أدوات تمويل المشروعات الكبرى وتفعيل إصدار الصكوك مما يتيح مشاركة مجتمعية أوسع في عمليات التمويل ويتيح فرصًا استثمارية وتمويلية أكثر للشركات، وكذا الاستمرار في إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حتى يتم توفير مناخ ملائم للشركات لتمويل مشروعاتها.





كما يخطط للعمل على تحديث الأجندة التشريعية لسوق المال، بما يتواكب مع متطلبات النمو والتطوير المستمر لآليات العمل بالبورصة، مشيرًا إلى أن قانون سوق المال مؤخرًا شهد بعض التعديلات، إلا أنه بحاجة لنظرة شاملة.





وأشار إلى أن بورصة النيل تقتنص محورًا مهمًّا من برنامجه، من خلال العمل على تنشيط التداول بها.





ويشغل سامح العزب منصب العضو المنتدب بشركة "وثيقة" لتداول الأوراق المالية، كما حصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس عام 1994، وحصل على ما يزيد على 20 دورة تدريبية في كل الجوانب المهنية المتعلقة بسوق المال، ويتركز أهمها على الجوانب القيادية والفنية.





وتستعد البورصة لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يوم 22 يونيو المقبل، الذى يوافق الأيام الأخيرة لشهر رمضان، وذلك بعد إعلان وزارة الاستثمار عن الإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين المتعاملين بالسوق.



