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أسواق عربية
5 بورصات عربية رابحة بقيادة دبي والدوحة
الإثنين 12 يونيو 2017 09:03 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة دبى - بفضل الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري - و الدوحة بعد تصريح وزير المالية القطرى إن الاقتصاد يعمل في الأساس على نحو طبيعي رغم الأزمة الدبلوماسية في المنطقة بينما هبطت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها القاهرة .
وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر سوق مال دبى العام قفز بحوالى 1.2 % ليسجل 3427 نقطة مع صعود سعر سهم شركة دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات 2.4 % ليصل إجمالى مكاسبه 8 % منذ يوم الخميس الماضى وكذلك سعر سهم إعمار العقارية أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في دبي زاد 3 % ليتجاوز 7.83 درهم.
وتعافى مؤشر بورصة الدوحة بعد الخسائر الحادة التى تكبدها معظم الجلسات السابقة منذ أزمة المقاطعة التى مر عليها أسبوع بارتفاعه 0.8 % ليصل إلى 9135 نقطة ولا يزال المؤشر منخفضا 8 % منذ يوم الاثنين الماضي حينما قطعت السعودية وثلاث دول عربية أخرى علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع الدوحة.
وتقدم مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.3 % ليصل إلى 4511 نقطة مع ارتفاع سعر سهم شركة الدار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة 4.4 % ليسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ أوخر مارس الماضى كما أغلق سهم شركة دانة غاز مستقرا ولكنه قفز 48 % هذا الشهر بفعل أنباء بأن شركة الطاقة تلقت جزءا من مستحقاتها من مصر وتأمل في أن تثمر جهودها القانونية في استرداد أموال من كردستان العراق.
وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.2 % ليسجل 6822 نقطة مع انتعاش خام القياس العالمي مزيج برنت معوضا بعض خسائره الحادة التي مني بها الأسبوع الماضي وزادت أسهم 14 شركة للبتروكيماويات مدرجة مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.5 % كما كسبت معظم الأسهم القيادية للبنوك بصعود سعر سهم البنك الأهلي التجاري 1.2 % .
وزاد مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3 % ليتقدم إلى 6775 نقطة فى حين هبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.9 % لينزل إلى 13492 نقطة بسبب مبيعات لجني الأرباح و هبوط الثلاثة أسهم المدرجة على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مع انخفاض سعر سهم البنك التجاري الدولي 1.6 % وسعر سهم المجموعة المالية هيرميس 2 % وسعر سهم شركة جلوبال تليكوم 1.4 % .
وتراجع مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.3 % لينخفض إلى 5314 نقطة وخسر مؤشر بورصة البحرين نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند إلى 1322 نقطة.
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