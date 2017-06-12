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اتصالات وتكنولوجيا
تنظيم الاتصالات يؤجل اجتماع توزيع الترددات
الإثنين 12 يونيو 2017 08:50 م
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
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الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
المال - خاص
علمت المال أن اجتماع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم مع ممثلي شركات المحمول الثلاث للاتفاق علي سيناريوهات اعاده توزيع الترددات والمدة الزمنية المستغرقة، تم ارجاءه إلى بعد غد الأربعاء.
وكان ياسر القاضي وزير الاتصالات قد أعلن في تصريحات سابقة، أن تسليم ترددات خدمات الجيل الرابع للمشغلين مرهون باستكمال المحمول توقيع اتفاقيات التجوال المحلي مع الشركة المصرية للاتصالات، بجانب ضرورة إعاده توزيع الترددات فيما بين مشغلي شبكات المحمول.
وإعاده توزيع الترددات هو اجراء فني تقوم به شركات المحمول لضمان تقديم الخدمة لعملاءها بأعلى مستوى جودة ممكن.
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