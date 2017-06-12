خالد بدر الدين



يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.3 %، بحلول عام 2019، وهو ما يشير إلى أن اقتصاد أكثر الدول العربية سكانًا يتعافى بعد اضطرابات استمرت سنوات.



وأعلن البنك الدولى، في تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية، لشهر يونيو الجارى، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري سيكون بواقع 3.9%، في السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي هذا الشهر بما يتوافق مع توقعات الحكومة.



وجاء فى تقرير البنك الدولى أنه من المتوقع أن يبقى النمو في مصر قرب 4 % في السنة المالية 2017، ثم يزيد في السنتين التاليتين مدعومًا بتطبيق تدريجي لإصلاحات في بيئة الأعمال، وتحسن القدرات التنافسية رغم ضغوط التضخم المرتفع على النشاط في الأمد القصير.



ويرى البنك أن معدل النمو سيرتفع إلى 4.6 % في السنة التالية، وإلى 5.3 % بحلول السنة المالية 2018-2019 ليعود إلى مستويات ما قبل 2011.



وذكرت وكالة "رويترز" أن الاقتصاد المصري يكافح منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وتأمل الحكومة بأن يؤدي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، إلى وضع البلاد على المسار الصحيح.



وزادت رغبة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في مصر بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضى، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.



وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 31.126 مليار دولار، في نهاية مايو الماضى، لتقترب من مستواها قبل انتفاضة 2011 البالغ نحو 36 مليار دولار.



وساهم تعويم العملة أيضًا في دعم الصادرات المصرية التي أصبحت أقل تكلفة بعدما فقد الجنيه نصف قيمته بحسب التقرير.



ورغم ذلك، قفز التضخم منذ التعويم مسجلا أعلى مستوياته خلال ثلاثة عقود في أبريل الماضى، وتراجع التضخم في مايو هذا العام، لكن خبراء اقتصاديون يتوقعون أن خفض الدعم على الوقود المتوقع في يوليو سيدفع التضخم للصعود مجددا.



ويهدف خفض الدعم إلى تقليص عجز الموازنة إلا أنه سيفرض مزيدا من الضغوط على المواطنين الذين فقدت مدخراتهم نصف قيمتها بسبب تعويم الجنيه.