البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الاثنين على تباين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والعربية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.91% إلى 13491 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.5% ليصل إلى 615 نقطة ،وكذلك صعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.31% عند مستوى 1439 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.58% عند مستوى 2094نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 1.19% عند مستوى 12295 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 833 مليون جنيه على الأسهم فقط،واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للببع بصافى قيم تداولات قدرها 86.9 مليون جنيه و14.6 مليون جنيه و3.4 مليون جنيه على التوالى بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 93.3مليون جنيه و1 مليون جنيه و10.6 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 52سهم من إجمالى 172 سهما متداولا، بينما هبط 95 وبقى 25 دون تغير.

