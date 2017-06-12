25 خبيرة مصرية بدول المهجر يشاركن بمؤتمر مصر تستطيع

نبيلة مكرم 55

ولاء البري



وافقت 25 من سيدات مصر النابهات والخبيرات فى أهم المجالات والتخصصات العلمية والفكرية والأكاديمية والحيوية في المهجر، على المشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الذى تنظمه وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة في الفترة من 2-3 يوليو المقبل بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن العدد مرشح للزيادة بقوة، وقالت إن فكرة عقد المؤتمر للنابهات من المصريات في الخارج مستوحاة من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، والمبادرة الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أعلنها الرئيس في احتفالات مصر بالأمهات المثاليات في مارس الماضي.



وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، عن ثقتها الكبيرة في أن يحقق مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" إيجاد صيغة للتواصل بين نابهات مصر في الخارج والعقول المتفتحة في الداخل لخلق كوادر نسائية قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة "مصر 2030"، والاستفادة من نجاحات المرأة المصرية في الخارج التى أثبتت جدارتها في أهم وأكبر المؤسسات العلمية والاقتصادية والحيوية والاستراتيجية في عدد كبير من بلاد المهجر، وتوظيف خبراتهن في وضع حلول قابلة للتطبيق لمشكلات الوطن وقضاياه الملحة.



وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المؤتمر يسهم بدرجة كبيرة في تعظيم الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة المصرية بالخارج في تنمية الداخل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النجاحات التي حققتها النابهات المصريات في دول المهجر في جميع المجالات، فضلاً عن تعريف الداخل في مصر بحجم تلك النجاحات وإبراز دورهن وجعلهن نماذج يمكن أن تحتذى بها الأجيال الجديدة من الشابات والشباب.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد وافق على رعاية مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" انطلاقًا من إيمانه الراسخ بالدور الذى تقوم به المرأة المصرية في مواجهة التحديات التى يمر بها الوطن، وما يمكن أن تقدمة المرأة المصرية فى رسم خريطة مصر المستقبل.



يشارك في المؤتمر الذي دعت إليه وزارة الهجرة والمجلس القومي للمرأة، عدد كبير من الوزارات منها وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي والعدل والتعاون الدولي والاستثمار والصحة والتجارة والصناعة، وممثلي الأجهزة التنفيذية، إلى جانب عدد كبير من الجمعيات والمنظمات الأهلية.



ومؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" هو النسخة الثانية من المؤتمرات الساعية لربط علماء وخبراء مصر في الخارج بقضايا الوطن وباحثيه والذى تتبناه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والوزيرة نبيلة مكرم.



كانت الوزارة قد نظمت في ديسمبر الماضي، النسخة الأولى بعنوان المؤتمر الوطنى لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع"، واستضافته مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسىـ وحضره أكثر من 35 عالما وخبيرا مصريا ممن تمكنوا من تحقيق نجاحات في مجالات عديدة في قارات الدنيا السبع.