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سيـــاســة
على وصباحى ومرزوق والبلشى يبحثون سبل التصعيد بشأن الجزيرتين
الإثنين 12 يونيو 2017 04:29 م
تيران وصنافير
أخر الأخبار
تيران وصنافير
على وصباحى ومرزوق والبلشى يبحثون سبل التصعيد بشأن الجزيرتين
إيمان عوف
تعقد اليوم مجموعة أحزاب التيار الديمقراطى، وعدد من الشخصيات العامة اجتماعا، لمناقشة سبل التحرك خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع مناقشة البرلمان لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، ومن ضمن الشخصيات العامة التي اعلنت عن المشاركة في الاجتماع خالد على المرشح الرئاسي المحتمل، وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب الدستور خالد داود، والكاتب الصحفي خالد البلشي، والسفير معصوم مرزوق، والدكتورة هالة شكر الله، ووزير القوى العاملة الاسبق أحمد البرعي، وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان جورج اسحق، وعضو حزب الدستور تيسير فهمي.
يناقش الاجتماع العديد من التحركات والاقتراحات التي تقدم بها شباب الأحزاب والمستقلون.
البرلمان
تيران وصنافير
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