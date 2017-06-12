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سيـــاســة
نائب: مناقشة طلب الحصول على أراضى قطاع الأعمال.. الأربعاء
الإثنين 12 يونيو 2017 03:53 م
مجلس البرلمان 2017 2
أخر الأخبار
مجلس البرلمان 2017 2
إيمان عوف
قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة المطرية، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ستناقش طلب الإحاطة المقدم منه، بشأن النظر فى تسهيل الحصول على أراضى وزارة قطاع الأعمال العام، يوم الأربعاء المقبل.
وأشار مخاليف، إلى أن تسهيل الحصول على أراضى قطاع الأعمال العام بأثمان بخسة، يضر بالصالح العام، ويهدر أموال الدولة، ولا بد من النظر فى هذا الأمر، واتخاذ موقف واضح.
قطاع الأعمال
البرلمان
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