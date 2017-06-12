للجلسة الثانية .. البورصة تنهي تعاملاتها على تراجع

البورصة المصرية



منى عبدالباري



واصلت البورصة تراجعها بجلسة اليوم الإثنين بضغط من مبيعات مؤسسات محلية وعربية، دفعت المؤشر الثلاثيني للإغلاق خاسرا نحو 1%، وسط تداولات محدودة.



وأرجع محللون تراجع السوق اليوم إلى موجة جني أرباح تسيطر على السوق عقب الارتفاعات التي شهدتها منذ امتصاص تداعيات زيادة سعر الفائدة.



وأنهى EGX30 تداولات اليوم على تراجع نسبته 0.91% إلى مستوى 13491 نقطة، كما تراجع نظيره الدولاري بنسبة مماثلة ليغلق عند مستوى 2531.65 نقطة، كما تراجع EGX50 متساوي الأوزان بنسبة 0.58% إلى مستوى 2094 نقطة.



وفي المقابل ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.50% عند مستوى 615 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1439.56 نقطة.



واتجهت تعاملات المؤسسات المحلية والعربية للبيع بصافي 86.9 مليون جنيه، و14.6 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بصافي 10.6 مليون جنيه.



وكان نصيب المؤسسات من التعاملات 39.6%، فيما كان نصيب الأفراد 60.4%. واستحوذ المصريين على النسبة الأكبر من التعاملات بنسبة 66.72%، تلاهم العرب بـ 23.68%، ثم الأجانب بـ 9.6%.



وخسر رأس المال السوقي بنهاية جلسة اليوم نحو 1.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 683.4 مليار جنيه، مقارنة بمستوى 684.9 مليار جنيه أمس.



وبلغت تداولات السوق اليوم 833.8 مليون جنيه، من خلال التداول على أسهم 172 شركة، تراجع من بينها 95 سهما، وارتفع 52 سهما فقط، بينما ظل 25 سهما على ثبات.



وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني ببلتون لتداول الأوراق المالية، إن الخسائر التي شهدتها السوق اليوم تعد عمليات حركة تصحيحية طبيعية عقب الارتفاعات التي شهدها السوق الفترة الأخيرة، فيما رجح أن تتعافى السوق بجلسة الغد.



من جانبه، قال دكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار، إن الاتجاه البيعي غلب على أداء المؤسسات اليوم في ظل عمليات جني أرباح طبيعية للاستفادة من أرباح السوق الفترة الماضية، فضلا عن اقتراب موسم الأعياد والذي يمثل دافعا لعمليات جني الأرباح.



ورجح خليفة أن يسيطر على السوق اتجاه عرضي بجلسة الغد ما لم تظهر طلبات شراء قوية تتمكن دفع السوق للارتفاع.