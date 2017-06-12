700 مليون جنيه لصيانة 7 محطات تابعة للقاهرة للإنتاج

محطات توليد الكهرباء

❐ تأجيل تلقى عروض خزانات محطة غرب العاصمة لنهاية يونيو



المال ـ خاص



تستهدف شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء والطاقة ، ضخ نحو 700 مليون جنيه، لتنفيذ عمليات صيانة نحو 7 محطات توليد كهرباء خلال العام المالى المقبل (2017/ 2008).



وقال المهندس محمد مختار، رئيس الشركة لـ «المـال» إن الشركة ستقوم بتخصيص نحو 700 مليون جنيه للصيانة وقطع الغيار الخاصة بالمشروعات، بزيادة نحو 100 مليون جنيه عن العام المالى الجارى، والذى من المرتقب أن تصل إجمالى تكاليف الصيانة فيه لنحو 600 مليون جنيه، لافتاً إلى أن أعمال الصيانة تتم أغلبها عن طريق المهندسين التابعين للشركة.



وكان «مختار» قد أوضح لـ «المال» أن استثمارات الشركة ستخفض بنحو 100 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل، لتصل إلى 3.9 مليار جنيه ، مقابل 4 مليارات خلال العام الجارى.



فى السياق نفسه، كشف مسئول فى شركة القاهرة ، عن ارتفاع عدد الشركات التى اشترت كراسة شروط مناقصة حوش الخزانات لمحطة كهرباء غرب القاهرة، إلى 6 شركات، ومنها الشركة البورسعيدية وشركة بتروجيت وأوراسكوم ، كما تم تأجيل تلقى العروض لنهاية يونيو الجارى.



وأوضح أنه يتم حالياً تنفيذ محطة كهرباء غرب القاهرة، وأوشكت الشركة على الانتهاء من طرح جميع الحزم الخاصة بها، موضحاً أن إجمالى قدرة المحطة تبلغ 650 ميجاوات، وسيتم تنفيذها عبر 18 مناقصة، تشمل الطلمبات والغلايات والتوربينات، والأعمال المدنية وغيرها، ومن المقرر بدء تشغيلها «2018 - 2019».



ﻭﺗﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وﺗﺸﻤﻞ 30 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻰ، و60 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ، ﻭ100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻯ، ﻭ222 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍلإﺳﻼﻣﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 1.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ الأﻫﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺪﺑﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑاء ﻣﺎﻟﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ 149 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ.



وتعد شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، من أكبر شركات الإنتاج فى مصر، إذ تصل حصتها إلى 20 % من إنتاج مصر من الكهرباء، وتتبعها 7 محطات توليد كهرباء، هى شبرا الخمية، وشمال الجيزة، والتبين، وجنوب القاهرة، وغرب القاهرة، وشمال القاهرة، و6 أكتوبر، ووادى حوف، ويبلغ رأسمالها حوالى 327 مليون جنيه، مملوكة بالكامل للشركة القابضة للكهرباء.