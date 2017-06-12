هبوط أسعار النفط عقب مكاسب استمرت 3 أسابيع

خالد بدر الدين



هبطت أسعار البترول أكثر من 4% الأسبوع الماضى، لتواصل مسلسل تراجعها للأسبوع الثالث على التوالى، وسجل سعر برميل خام القياس العالمى مزيج برنت 48.15 دولار لعقود الأسعار الآجلة فى بورصة «ICE »بلندن و 45.83 دولار لبرميل الخام الأمريكى فى بورصة نيويورك.



وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» هوت بحوالى 20 % مقارنة مع مستوياتها المرتفعة التى سجلتها هذا العام، وبأكثر من 10 % عن المستوى المسجل قبل اجتماع «أوبك» فى مايو الماضى، للاتفاق على استمرار خفض الإنتاج حتى مارس المقبل، وذلك بسبب استمرار ضخامة المعروض والمخزونات الأمريكية الهائلة، والتدفقات الكبيرة فى أنحاء العالم، مما يعنى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول – أوبك - لاتزال تكافح لتقليص تخمة المعروض من البترول العالمى، والتى أدت إلى انهيار الأسعار لمدة طويلة منذ منتصف عام 2014 وحتى الآن وربما لفترة مقبلة غير معروفة.



وتواجه أسواق النفط ضغوطا متعددة، منها زيادة نيجيريا وليبيا - وهما عضوان بالمنظمة التى تضم 14 عضوا - لإنتاجهما لأنهما معفيان من تخفيضات الإنتاج التى تقودها «أوبك» التى اتفقت مع دول منتجة من خارجها الشهر الماضى على تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 9 شهور إضافية حتى نهاية مارس 2018.



وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مع نهاية الأسبوع الماضى، زيادة مفاجئة فى مخزونات النفط الخام التجارية قدرها 3.3 مليون برميل، لتصل إلى 513.2 مليون برميل، وارتفعت أيضا مخزونات المنتجات المكررة رغم بداية موسم الصيف الذى يرتفع فيه الاستهلاك إلى الذروة.



وأعلنت شركة «بيكر هيوز» الأمريكية لخدمات الطاقة، أن شركات الطاقة الأمريكية زادت عدد حفارات النفط للأسبوع الحادى والعشرين على التوالى، فى استمرار لموجة التعافى فى أنشطة الحفر المستمرة منذ عام، مع تعزيز الشركات المنتجة إنفاقها وسط توقعات بأن أسعار الخام سترتفع خلال الشهور المقبلة.



وقالت «بيكر هيوز» إن الشركات أضافت ثمانى منصات حفر نفطية فى الأسبوع المنتهى فى 9 يونيوالحالى، ليعادل أكثر من ضعفى عدد الحفارات فى الأسبوع المقابل منذ عام، عندما بلغ عدد الحفارات العاملة 328 منصة فقط، ليصل العدد الإجمالى إلى 741، مسجلا أعلى مستوى منذ أبريل 2015.



وقد تباطأت وتيرة زيادة عدد الحفارات، مع تراجع أسعار الخام على مدار الشهرين الماضيين، وهبط متوسط عدد المنصات التى جرت إضافتها خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى سبع حفارات فقط مع استمرار وجود تخمة فى المعروض من الوقود، على الرغم من الجهود التى تقودها «أوبك» لإعادة الاستقرار إلى السوق.



ووافقت «أوبك» والمنتجون المستقلون فى 25 مايو الماضى على تمديد الاتفاق 9 أشهر إضافية حتى نهاية مارس المقبل، بعد أن اتفقوا فى ديسمبر الماضى على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لستة أشهر من يناير إلى يونيو الجارى، غير أنه من المتوقع أن يزيد المنتجون الأمريكيون إمداداتهم إلى 9.3 مليون برميل يوميا هذا العام، وإلى مستوى قياسى يبلغ عشرة ملايين برميل يوميا فى 2018 مقارنة بـ 8.9 مليون برميل يوميا العام الماضى.



وتتعرض خطط «أوبك» لرفع أسعار النفط إلى تهديدات من عدة دول، ومنها نيجيريا التى لديها أكثر من 60 مليون برميل من النفط غير المباع، والتى تعتزم تصدير ما يزيد عن 50 مليون برميل خلال الأسبوع الجارى، كما أن ليبيا ستضخ خلال الفترة المقبلة كميات من الخام فى الأسواق العالمية، تقترب من ثلاثة أمثال المستويات التى كانت تضخها منذ عام.



ومن ناحية أخرى، قفزت صادرات النفط من إيران - التى كانت ثانى أكبر مصدر للنفط فى «أوبك» - إلى الغرب فى مايو الماضى إلى أعلى مستوياتها منذ رفع العقوبات عن طهران فى مطلع 2016 لتعادل تقريبا الكميات التى يجرى تصديرها إلى آسيا، وتسعى إيران لزيادة إنتاجها منذ 2016 لاستعادة حصتها السوقية التى فقدتها لصالح دول منافسة فى المنطقة، بما فى ذلك السعودية والعراق.



وصدرت إيران الشهر الماضى حوالى 1.1 مليون برميل يوميا إلى أوروبا، بما فى ذلك تركيا لتصل الصادرات إلى مستويات ما قبل العقوبات تقريبا، وبما يقل قليلا عن إمداداتها لآسيا البالغة 1.2 مليون برميل يوميا، وضمت طهران بعد رفع العقوبات عملاء جدد مثل «ليتاسكو» و«لوتوس» واستعادت عملاء آخرين، مثل «توتال» و«إيني» و«توبراس» و«»ريبسول" و«سيبسا» و«هيلينك بتروليوم»، كما سمحت «أوبك» لإيران العضو فى «أوبك» بزيادة صغيرة فى الإنتاج، بموجب اتفاق جرى إبرامه فى ديسمبر الماضى، لتقليل الإنتاج وليصل إجمالى إنتاج إيران من النفط فى مايو الماضى حوالى 3.9 مليون برميل يوميا.



وأعلن بنك «مورجان ستانلي» الأمريكى فى مذكرة بحثية أن صادرات النفط المنقولة، بحرا قفزت بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا على أساس شهرى فى مايو الماضى، لأسباب أبرزها زيادة صادرات ليبيا ونيجيريا وإيران، وأن مليون برميل يوميا من الزيادة جاءت من دول غير أعضاء فى «أوبك» بما فى ذلك المملكة المتحدة وكندا وروسيا والولايات المتحدة ومصر والصين، مع قدوم البقية بشكل أساسى من ليبيا ونيجيريا وإيران الأعضاء فى «أوبك».



ويؤكد البنك أن تخفيضات إنتاج «أوبك» تأتى على حساب الحصة السوقية، وبخاصة حصة السعودية، مما يضع ضغوطا نزولية على الأسعار، وهذا يعنى أن أسواق النفط ليست بعيدة عن التوازن، غير أن ارتفاع المخزونات سيقلص صعود الأسعار هذا العام، مما سيجعل الأسعار تتعرض لضغوط أخرى العام المقبل، بالتزامن مع انتهاء تخفيضات "أوبك» وزيادة إنتاج النفط الصخرى الأمريكى.