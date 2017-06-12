إيجيماك تقتنص عقد محطة محولات النرجس

مدحت رمضان رئيس ايجماك

توقع 5 محطات أخرى باستثمارات 300 مليون جنيه



المال ـ خاص



اقتنصت الشركة المصرية الألمانية لصناعة المنتجات الكهربائية «إيجيماك»، مناقصة إنشاء محطة محولات كهرباء النرجس، بتكلفة استثمارية تصل إلى 210 ملايين جنيه، بعد منافسة مع عدة شركات محلية وأجنبية.



وكشف المهندس مدحت رمضان، رئيس الشركة - فى تصريحات لـ «المـال» - عن أن قدرة المحطة تصل إلى 220 / 11 كيلو فولت، موضحاً أن الشركة فازت بالمناقصة بعد تقدمها بأقل العروض، بقيمة 210 ملايين جنيه، مقابل الشركات المنافسة والتى كانت أعلى من العروض المقدمة من الشركة.



وأضاف أن المشروع يتم تنفيذه ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة ؛ لزيادة الطاقة وتقوية خطوط الربط والنقل فى منطقة التجمع الخامس، وسيكون تابع لهيئة المجتمعات العمرانية، ضمن خطط تطوير شبكة النقل، لافتا إلى أنه جار التفاوض حول بنود عقد المشروع تمهيداً لتوقيعه.



وأضاف أن المشروع سيخدم أهداف خطة «الكهرباء» الخمسية 2017/ 2022، لاستيعاب قدرات أكبر، موضحا أن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع تصل إلى 8 أشهر.



وقال إن شركته حققت أرباحاً خلال عام 2016، تتجاوز 100 مليون جنيه، مقابل نحو 60 مليوناً خلال العام السابق عليه، بعد زيادة حجم أعمالها مع ارتفاع الطلب على مشروعات الطاقة مؤخرا، لاسيما بعد طرح الحكومة حزمة مشروعات بنحو 33 مليار جنيه، لتنفيذ محطات وخطوط لنقل الطاقة خلال عامين.



وكشف أن الشركة ستوقع مع « المصرية لنقل الكهرباء» على عقود 5 محطات أخرى، وهى محطات «ابنى بيتك» و«أملاك» ومشتول السوق وأولاد صقر، بالإضافة إلى محطة أخرى.



وأضاف أن المحطات الخمس تصل استثماراتها إلى 300 مليون جنيه وفازت بها الشركة منذ شهور، وكان يتم التفاوض على بنود العقود خلال الفترة الماضية ، مشيراً إلى أن الشركة فازت بعد تفوق عروضها المالية والفنية على العروض المنافسة، كما أن المشروعات ضمن خطة الشركة للتوسع فى المشروعات وزيادة حجم أعمالها.



وأوضح أن قدرة المشروعات تبلغ 220/66/11 كيلو فولت لكل محطة ، لافتاً إلى أن المحطات تتبع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ المحطات ستصل لنحو 10 أشهر، ومن المقرر التشغيل التجارى للمشروعات وافتتاحها خلال العام المقبل.



وكانت «الكهرباء» قد بدأت تنفيذ مخطط تطوير قدرات نقل الطاقة، ومحطات الربط خلال العام الماضى، وتعتزم الانتهاء منه بنهاية 2017.



ويضم المخطط محطات نقل كهرباء بسعة 2700 ميجا فولت أمبير، وبقدرة 500 كيلو فولت، بخطوط ربط خاصة بتلك المحطات طولها يبلغ 870 كيلومترا، كما سيتم إنشاء محطات نقل بسعة 10 آلاف ميجا فولت أمبير، وبقدرة 220 كيلوفولت وبخط طوله 5500 كيلو متر.



وتتضمن خطة «الكهرباء» محطات أخرى سعة 12 ألف ميجا فولت أمبير وبقدرة 66 كيلو فولت، وبخط طوله 5600 كيلو متر، ليبلغ إجمالى خطوط نقل الطاقة خلال تلك الفترة لنحو 12 ألف كيلو متر.