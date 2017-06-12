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الإسكندرية
انعقاد لجان تلقى طلبات تقنين الأراضى بأحياء الإسكندرية
الإثنين 12 يونيو 2017 02:27 م
أراضى الدولة
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أراضى الدولة
مها يونس
قال محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن رؤساء الأحياء قاموا بعمل لجان فى كل حى لتلقى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة من المواطنين، فيما لا يتعارض مع الصالح العام، وتتكون تلك اللجان من رئيس الحى، وعضو هندسى وفنى وقانوني، على أن يتم عمل طلب موحد لجميع الأحياء شاملة كل البيانات وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية الذى عقد برئاسة المحافظ، وبحضور اللواء أحمد متولى السكرتير العام للمحافظة أمين سر المجلس، واللواء نائل رشاد حكمدار الإسكندرية، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وشدد المحافظ على ضرورة دراسة طلبات التقنين والنزول على أرض الواقع والتأكد من مدى أحقية الطلب، موضحا أن اللجنة مهمتها معاينة الموقع ونوع الإشغالات الموجودة على الواقع، إذا ما كانت فعلية أو صورية، وعمل رسم تصويرى للموقع.
ولفت "سطان" إلى أن الإشغالات الصورية من المُقرر أن يتم استردادها، وسيتم رفض كل الطلبات التى عليها إشغالات غير حقيقية، ومنع تقنين أى وضع يتعارض مع المصلحة العامة للدولة.
الإسكندرية
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