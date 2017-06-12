صبحي يلتقي نسور القوات الجوية ومقاتلي المنطقة المركزية

صدقي صبحي يلتقي عددا من ضباط القوات المسلحة

بدور إبراهيم:



أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى أن القوات المسلحة بعطاء رجالها ووفائهم لمهامهم وقسم الولاء للوطن المفدى ستظل الدرع الواقى لمصر، والحامى لوحدة وسلامة أراضيها، والحصن المنيع لشعبها العظيم ، جاء ذلك خلال لقاءه عدد من أبطال ومقاتلوا القوات الجوية وعدد من طلبة الكلية الجوية حيث شاركهم وجبة الإفطار، معربا عن إعتزازه بمستوى الإستعداد والجاهزية والجهود التي يبذلها مقاتلى القوات الجوية للدفاع عن سماء مصر وتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف ، مؤكداً أن ذلك يعد مدعاة للفخر في ظل تحديات كثيرة تواجه الوطن وأمنه القومى.



واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حداد تكريماً لأرواح شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة المدنية، ونقل القائد العام تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته لرجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وإعزازه وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على عزة الوطن وكرامته.



وثمن جهود رجال القوات الجوية في تأمين حدود مصر وضرب معاقل التكفيريين وتقديم الغطاء الجوي لقوات إنفاذ القانون خلال مواجهاتها مع الخارجين على القانون، وما يمثله ذلك من ردع للتنظيمات الإرهابية والقوي الداعمة لها، وكل من تسول له نفسه المساس بقدسية الوطن وتهديد أراضيه.



كما التقى القائد العام عدداً من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي المنطقة المركزية ووحدات التدخل السريع، حيث تضمن اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بجهود وأنشطة القوات المسلحة ودورها فى تأمين الجبهة الداخلية وحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات.



وأشاد القائد العام برجال المنطقة المركزية وقوات التدخل السريع الذين أثبتوا طوال الفترة الماضية أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالى والتحلي بأقصى درجات الانضباط، مشيداً بما يبذلونه من جهود صادقة لمعاونة أجهزة الشرطة المدنية فى التصدى للعناصر الإجرامية، والقضاء علي الإرهاب واضعين مصر فوق كل اعتبار.



مؤكدا ان مقاتلوا المنطقة المركزية العسكرية يمثلون مع باقي التشكيلات التعبوية للقوات المسلحه الدعامة الرئيسية لحماية الأمن القومي ومعاونة أجهزة الدولة فى حماية الممتلكات العامة والخاصة وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة على أرض مصر، مطالبا رجال القوات المسلحة باليقظه الدائمة والإستعداد الجاد والفهم الجيد لما يدور حولنا من تحديات تستلزم الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى لمنع أى محاولة تستهدف المساس بأمن الوطن واستقرارة.



وقام الفريق أول صدقي صبحي بتكريم عدد من المتميزين من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة ؛ تقديراً لما بذلونه من مهام خلال الفترة الماضية.



حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.