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بورصة وشركات
الأهلي للاستثمار تقرر الاستحواذ على سيجما كابيتال
الإثنين 12 يونيو 2017 01:47 م
سيجما كابيتال
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سيجما كابيتال
مصطفى طلعت
وافق مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار على البدء في التفاوض مع مساهمي شركة "سيجما" كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، لدراسة الاستحواذ على الأخيرة من خلال مبادلة أسهم في رأسمال شركة الأهلي للتنمية والاستثمار.
وقالت "الأهلي للاستثمار" في بيان للبورصة اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن يتم توقيع مذكرة التفاهم والقيام بالفحص النافي للجهالة وإعداد دراسة القيمة العادلة خلال فترة لا تتعدى 30 سبتمبر المقبل.
وأضافت: "في ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة والقيم المقدرة والتفاوض بين الطرفين سيعرض على مجلس الإدارة للنظر في مدى السير في إتمام الاستحواذ من عدمه، وفي حال موافقة المجلس في حينه يتم العرض على الجمعية العامة للشركة واستيفاء موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية".
ويبلغ رأسمال الأهلي 200 مليون جنيه، موزعاً على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
أحمد مروان رئيس مجلس إدارة شركة سيجما المالية
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