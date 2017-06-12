مصر ترسل مساعدات إنسانية إلى جنوب السودان

مساعدات مصرية

بدور إبراهيم:



أرسلت مصر الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المقرر تقديمها؛ لتخفيف المعاناة عن الأشقاء بدولة جنوب السودان، وذلك ضمن عدد من الدفعات التي سترسلها مصر إلى عاصمة جنوب السودان "جوبا" خلال الشهر الحالي والمقبل.



يأتي ذلك بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، أوامرة بالإعداد الجيد للمساعدات والتى تشتمل على مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية.