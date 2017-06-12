مدينة نصر للإسكان تطلق مرحلة ثالثة من تاج سيتي

مشروع مستقبل سيتي

مصطفى طلعت:



قال أحمد الهيتمى، العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن الشركة تخطط لإطلاق مرحلة جديدة من مشروع «تاج سيتى»، الواقع على طريق السويس الصحراوى، خلال النصف الثانى من العام الحالى، بمبيعات متوقعة تصل إلى مليار ونصف جنيه، على أن يتبعها مراحل لاحقة.



يشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تاج سيتى، التى تحمل اسم تاج سلطان، بيعت بالكامل خلال الربع الثالث من 2015، وحقق المشروع إيرادات بقيمة 2.1 مليار جنيه، منذ إطلاقها خلال 2012، كما أطلقت الشركة المرحلة الثانية من المشروع خلال ديسمبر 2015، تحت اسم «T-Zone» وبيعت بالكامل نهاية 2016، مع تحقيق إيرادات 2.4 مليار جنيه.



وأوضح «الهيتمي» فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة أنهت بيع المرحلة الأولى من مشروع «كابيتال جاردنز»، بحوالى مليار جنيه، بالمشاركة مع شركة بالم هيلز للتعمير، متوقعاً البدء فى بيع المرحلة الثانية خلال العام الحالى، على أن يسلم المشروع خلال 4 أعوام من البيع.



يشار إلى أن تطوير مشروع «كابيتال جاردنز»على 4 مراحل، بين شركتى مدينة نصر للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وهو مجمع سكنى متكامل الخدمات، تبلغ مساحته 434 ألف متر، ويقع داخل مشروع «سراى» المملوك لشركة مدينة نصر، على مساحة 5.5 مليون متر مربع، فى القاهرة الجديدة.



من ناحية أخرى، توقع أن تتعاقد شركته على قرض تتراوح قيمته بين 1.9 إلى 2.1 مليار جنيه، لتمويل مشروع «سراي»، بحلول الربع الثالث من العام الحالى، من تحالف بنوك يضم كل من «التجارى الدولى»، و«الأهلى المصري»، و«العربى الأفريقى».



وأكد أن شركته تهتم بالحصول على أراض بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، لكنه أوضح أن الأراضى التى طرحت بالعاصمة خلال المرحلة الأولى لم تكن تلبى توقعات الشركة، كما أنها كانت قريبة من مشروع «سراي» التابع للشركة.



يذكر أن مشروع «سراي» يقع على مساحة 5.5 مليون متر فى القاهرة الجديدة، وعلى مقربة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ونجحت الشركة فى تسجيل حجوزات أراضى قياسية، بقيمة 2.8 مليار جنيه، منذ فتح باب الحجز فى نوفمبر 2016.



وكشف النتائج المالية المجمعة، عن الربع الأول من العام الحالى، تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 751.7 مليون جنيه، بنسبة نمو قدرها 263 %، وصافى ربح 407.2 مليون جنيه، بمعدل ارتفاع 494 %.