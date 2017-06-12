المال تواصل نشر برامج مرشحي مجلس إدارة البورصة

البورصة المصرية

أسماء السيد وشريف عمر:



تواصل «المال» نشر البرامج الانتخابية لمرشحى عضوية مجلس إدارة البورصة فى الانتخابات المقررة يوم 22 يونيو الحالى، والتى بدأتها أمس، بنشر البرامج الانتخابية للمرشحين على مقعد الشركات العاملة بالأوراق المالية، واليوم، تقدم البرامج الانتخابية للمرشحين الثلاثة المتنافسين، لاقتناص مقعد الشركات المقيدة بالبورصة.



ويتنافس على المقعد كل من هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة الحالى، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المصريين فى الخارج للإسكان والتعمير، وخالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، ومحمد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الحديثة للمواد العازلة «مودرن».



وبالنظر للبرامج الانتخابية للمرشحين الثلاثة، نرى تقديم برامج انتخابية طموحة تركز على تيسير إجراءات القيد وتشجيع إدراج شركات جديدة، وطرح أدوات مالية واستثمارية، والترويج للبورصة، بجانب وجود أفكار جيدة لكل مرشح على حدة، ولكن يبقى التحدى فى تحويل الأفكار النظرية إلى خطوات فعلية لتنشيط البورصة.





«أبوهيف» يعد بتنشيط التداولات وجذب شركات





بخطة طموح، وبرنامج تتنوع بنوده ما بين تطوير السوق ومساندة الشركات، أعلن خالد أبو هيف، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذى بشركة الملتقى العربى للاستثمارات، البرنامج الانتخابى لخوض منافسات اقتناص مقعد الشركات المقيدة بانتخابات مجلس إدارة البورصة المقبل.



ويأتى على رأس بنود البرنامج الانتخابى، إعادة النظر فى الغرامات المالية التى تُفرض على الشركات، و وتشجيع الطروحات العامة والخاصة، إضافة إلى إصدار صكوك التمويل وسندات الشركات.



وعدد «أبو هيف» أهداف ترشحه وفى مقدمتها، التركيز على الترويج للبورصة خارجيًا لجذب الاستثمار الأجنبى، إضافة لرفع كفاءة حوكمة الشركات المقيدة، ووضع خطة تسويقية موسعة للتعرف بفرص ومزايا الاستثمار فى البورصة.



والعمل على حل المشكلات التى تواجه الشركات المقيدة عن طريق خلق قنوات اتصالية فيما بينهم وبين البورصة، واستكمال تطوير البيئة التشريعية المنظمة لسوق المال، بما يضمن دعم الشركات المقيدة وإدخال أدوات مالية جديدة للسوق، وتحفيز الشركات غير المقيدة على التفكير فى الانضمام للبورصة، إلى جانب الإسراع من إجراءات القيد والتداول، وإعادة النظر فى الغرامات المالية التى تُفرض على الشركات، والنظر فى تخفيض رسوم القيد السنوية.



وأوضح «أبو هيف» أنه وفقًا لما تشهده الدولة فى الفترة الحالية من إصلاحات اقتصادية تنموية فيجب، أن تنعكس تلك الإصلاحات على البورصة عن طريق تحديد متطلبات ومقومات النجاح، والارتقاء بكفاءتها وفاعليتها، إذ تُعد مصدرًا أساسيًا للتمويل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.



ويرى أنه وفقاً للخطط السابقة، فعلى البورصة السعى الجاد إلى الترويج خارجيًا، لجذب الاستثمار الأجنبى غير المباشر من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية، خاصة وأنها تعتبر مؤشراً رئيسياً لتنشيط الاستثمار الأجنبى المباشر.



ولفت إلى أنه سيركز على تشجيع قيد الأسهم فى سوق الأوراق المالية، والسعى لدخول منتجات مختلفة عن السوق من خلال تشجيع الطروحات العامة والخاصة وإصدار صكوك التمويل، وسندات الشركات والتوريق، إضافة إلى تشجيع جميع الأنشطة التمويلية التى تساعد فى تمويل، ونمو الشركات للتوسع فى أنشطتها وخلق فرص التمويل اللازمة لها.



كما يخطط أبوهيف للاهتمام بالتدريب المهنى لجميع العاملين بالشركات المقيدة، والشركات العاملة فى الأوراق المالية، لرفع الكفاءة الإدارية وحوكمة الشركات، لتتفق مع المعايير الإقليمية والدولية التى تُساعد على تدفق الاستثمار غير المباشر على هذه الشركات.



ويتولى «أبوهيف» منصب العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، كما حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة عام 1990.



هاشم السيد يستهدف استكمال جهوده



«استكمال المجهود الذى بذله مجلس إدارة البورصة فى الدورة السابقة».. بهذه العبارة شرح هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة الحالى، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المصريين فى الخارج للاستثمار، الركيزة الأساسية لبرنامجه الانتخابى للفوز بمقعد الشركات المقيدة بعضوية البورصة.



وقال إن برنامجه الانتخابى يتضمن عدة محاور، منها استكمال خطة عمله التى بدأها خلال عضويته فى مجلس الإداره الحالى منذ 2013، من خلال ترسيخ وتحديث البنية الأساسية والمعلوماتية والإجرائية للبورصة المصرية.



ويركز برنامج «السيد» على إضافة أوعية استثمارية وأدوات مالية جديدة، لرفع معدلات السيولة بالبورصة، مثل وثائق صناديق الاستثمار المغلقة بشكل عام وصناديق الاستثمار العقارى بشكل خاص، مستفيداً من خبراته فى التخطيط الإستراتيجى، وإعادة هيكلة الشركات.



وأكد «السيد» أن مجلس الإدارة الحالى،عدل قواعد الشركات بالبورصة، وما تبع ذلك من تعديل الإجراءات التنفيذية للقيد، لتسهيل الإجراءات واستقطاب متعاملين جددا للسوق، مشيراً إلى أن السوق تمتلك من البنية المعلوماتية والأسس التى تعادل نظم الأسواق العالمية.



وقال إنه سيعمل على استكمال إيجاد آليات فعالة للرقابة على السوق، بحكمة واعتدال دون الإضرار بمصالح المتعاملين والشركات المقيدة، وبما يحقق المنافسة العادلة والشفافية لجميع أطراف السوق، مشيرا إلى أنه سيعمل جاهداً على خروج بورصات السلع والعقود «البورصات المتخصصة» إلى النور.



عمل «السيد» عضوا منتدبا لشركة المصريين لتداول الأوراق المالية، المصريين فى الخارج لتكوين وإدارة المحافظ،وشركة المصرية للاستثمار القابضة.



ويتولى حاليا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى لشركات صندوق المصريين للاستثمار العقارى، المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، «إميرالد» للتطوير وإدارة المشروعات، المجموعة المصرية للاستثمار القابضة، المصريين أمواج للاستثمار العقارى، المجموعة المصرية للتطوير وإدارة المشروعات.



يذكر أن «السيد» شارك فى تقديم الاستشارات لوزارة قطاع الأعمال فى بداية خصخصة شركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام، وفى كيفية رسم السياسات وإعداد الإستراتيجيات الاستثمارية للترويج، وتشكيل وقيادة فرق العمل للمشروعات الضخمة.



«جمال الدين» يخطط لكسر سيطرة شركات الأوراق المالية





«لكسر احتكار سيطرة ممثلى شركات الأوراق المالية على مقعد الشركات المقيدة بعضوية البورصة».. بهذه الجملة لخص محمد وليد جمال الدين، أسباب ترشحه لعضوية البورصة، كما تطرق إلى بنود برنامجه الانتخابى، والتى تركز بشكل رئيسى على خدمة الشركات المقيدة، وتيسير إجراءات القيد لضمان استفادة الشركات من الدور التمويلى للبورصة.



وقال وليد جمال الدين، إن المتابع لعضوية البورصة خلال الدورات الثلاث الأخيرة، يلاحظ سيطرة ممثلى شركات الأوراق المالية على أغلبية مقاعد البورصة، كما أنه عند دخول ممثل للشركات المقيدة، يلاحظ أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأنشطة الخدمات المالية أو بنوك الاستثمار، وهو ما قلص من فرص دخول ممثلين حقيقيين للشركات المقيدة بالبورصة.



وأوضح - فى تصريحات لـ «المال» -أن ضوابط الترشح لعضوية البورصة، خصصت مقعداً للشركات المقيدة، شريطة ألا تكون من العاملة فى مجال الأوراق المالية، وهو ما يزيد فرص انضمام وجوه جديدة لعضوية البورصة، تمثل الشركات المقيدة فعليا،ً والتى تعمل بقطاعات مختلفة، مثل السياحة أو العقارات والصناعة والتجارة، وهو ما أحاول تطبيقه من الترشح، لإنقاذ شريحة كبيرة من الشركات المقيدة والتى وصفها بـ «المهمشين داخل سوق المال رغم أنهم يمثلون البضاعة المتاحة».



وأكد على أن البرنامج الانتخابى يضمن خلق آلية لضمان عقد لقاءات، واجتماعات دورية بين إدارة البورصة ومختلف الشركات المقيدة، والتى لا تعمل بمجال الأوراق المالية، وذلك لتبادل وجهات النظر والاستماع ﻵراء مسئولى تلك الشركات، وضمان تبادل المعلومات بأكبر قدر من الشفافية بداخل سوق المال.



وأشار إلى أنه يهدف من عضوية البورصة إلى تسهيل إجراءات قيد الشركات قدر الإمكان، سواء من نواحى تقليص المدة الزمنية اللازمة، أو تخفيض المستندات اللازمة، وذلك لتيسير إتاحة استفادة الشركات العاملة بالسوق المحلية، من الدور التمويلى لسوق المال فى تمويل التوسعات، أو خلق آلية لتخارج المساهمين.



وتابع : «سأركز قدر الإمكان على تخفيض تكاليف القيد فى البورصة، وعلى رأسها رسوم القيد التى تسدد لأول مرة عند القيد الرسوم المتكررة الخاصة بالتداول والربط الإلكترونى، فالأوضاع التى تشهدها بيئة الاستثمار الحالية، توجب تقديم الدعم المادى واللوجستى للشركات المقيدة.



وحصل «وليد جمال الدين» على درجة البكالوريوس فى الهندسة المدنية من جامعة ولاية كاليفورنيا بلونج بيتش بالولايات المتحدة، ويتولى عضوية اتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس أمناء مدينة بدر الصناعية، وهو رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.



صراع ثلاثى على مقعد «المقيدة» وكل الوسائل متاحة للفوز





اشتعل الصراع الانتخابى على مقعد الشركات المقيدة بعضوية البورصة، بين الثلاثى المرشح، وباتت كل الوسائل ممكنة للوصول إلى المقعد، سواء بالطعن على صحة ترشح أي من المرشحين، أو الدخول فى حرب للحصول على تفويضات من ممثلى الشركات المقيدة للتصويت فى الانتخابات.



وتشهد انتخابات البورصة صراعاً ثلاثياً بين كل من هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة الحالى، والعضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج للإسكان والتعمير، وخالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، ومحمد وليد جمال الدين، رئيس مجلس الإدارة لشركة الحديثة للمواد العازلة مودرن.



ففى البداية وبنهاية الأسبوع الماضى، تقدم وليد جمال الدين، بتظلم أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات، للطعن فى صحة ترشيح كل من خالد أبوهيف، وهاشم السيد، على مقعد الشركات المقيدة، مدعياً أنهما يمثلان شركات تعمل بمجال الأوراق المالية، وهو ما يخالف - إن صح - ضوابط الترشح لانتخابات البورصة، والتى خصصت مقعداً للشركات المقيدة التى لا تعمل بمجال الأوراق المالية.



وقال «وليد جمال» إنه تقدم بالتظلم أمام لجنة الانتخابات، وذلك لاكتشافه عددا من الأخطاء القانونية فى قبول أوراق المرشحين على المقعد، مشيراً إلى أن القرار المنظم لانتخابات البورصة ينص على تخصيص مقعد الشركات المقيدة لصالح الكيانات المقيدة فى جداول البورصة، ولكن بمراجعة الأوراق المقدمة من المرشحين، من السهل إثبات أنهما ينتميان إلى شركات تعمل فى مجال الأوراق المالية.



وتابع : فيما يتعلق بترشح خالد أبوهيف، فقد تقدمت بجميع المستندات التى حصلت عليها من السجل التجارى، والتى تؤكد تأسيس شركة الملتقى العربى وفقاً لقانون سوق المال رقم 92 لسنة 1995، كما أن «أبوهيف» يتولى أمانة الصندوق بالجمعية المصرية للأوراق المالية، ممثلا عن الملتقى العربى، وهى من الدلائل التى تؤكد على عدم توافقه مع شروط الترشح.



وعن ترشح هاشم السيد، أشار طعن جمال الدين إلى أنه وفقاً للمادة 27 من قانون سوق المال، فإن أي شركة تساهم فى إطلاق صناديق استثمار، أو المساهمة فى نشاط مالى تصبح شركة عاملة فى مجال الأوراق المالية، وهو ما حدث بعد مساهمة شركة المصريين فى الخارج للإسكان- والتى يترشح عنها هاشم السيد - عن المساهمة بـ 17% من رأسمال صندوق المصريين للاستثمار العقارى، كما يتولى هاشم السيد، منصب الرئيس التنفيذى، وهو ما زعم من خلاله عدم صحة ترشح السيد.



وعلق هاشم السيد، على ذلك برفض ما تضمنه طعن وليد جمال الدين، موضحاً أن مساهمة المصريين للإسكان فى صندوق استثمار عقارى، لا تعنى أنها شركة أوراق مالية، كما أن القانون يقصر تأسيس الصناديق العقارية على الشركات العقارية والبنوك، متابعاً : »أثق فى صحة ترشحى، كما أن لجنة الانتخابات صاحبة القول الفصل فى هذا الموضوع.



وأوضح أنه لا يعرف وليد جمال الدين، بصفة شخصية، ولكنه يعلم جيداً «أبوهيف» معرفة جيدة بداخل سوق المال، متمنياً التوفيق للطرفين فى الانتخابات.



ووجه رسالة للمتنافسين بالتركيز على إعداد برنامج انتخابى قوى لخدمة متعاملى وشركات البورصة، بدلاً من الدخول فى منافسات بعيدة عن صالح السوق، وترك الأمر فى النهاية لصالح المجمع الانتخابى، للحكم على البرنامج الانتخابى المقدم، وتفضيل أي من المرشحين الثلاثة.



وفى سياق متصل، ظهرت بوادر أزمة أخرى، تمثلت فى اشتعال الحرب للحصول على تفويضات من الشركات المقيدة للإدلاء بالأصوات فى الانتخابات، وكانت البداية بالإعلان عن وجود تصورين لشكل التفويض الانتخابى، الأول : تضمن توكيلاً لصالح أحد العاملين بالشركات المقيدة مع الإشارة إلى وظيفته بالشركة المفوض عنها، والآخر تفويض عام فقط، يضم اسم المفوض فقط، دون اشتراط أين يكون عاملاً بالشركة المفوض عنها، وهو ما سبب اعتراضات من المرشحين، وعلى رأسهم خالد أبوهيف.



وعلقت مصادر بإدارة البورصة على الأزمة بالقول، إنها أزمة لا أساس لها، فالكل اتفق على وضع تصور معين، ووافقت عليه لجنة الانتخابات.

