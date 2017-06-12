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عقـــارات
بروتوكول تعاون بين الجيزة وشركة المياه
الإثنين 12 يونيو 2017 01:21 م
محافظة الجيزة
أخر الأخبار
محافظة الجيزة
بدور إبراهيم:
أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة أنه تم تخصيص 57 مليون جنيه من المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لحل مشاكل طفوحات الصرف الصحى بمنطقتى المنيب وساقية مكى، حيث تتحمل المحافظة 42 مليون جنيه وشركة مياه الشرب والصرف الصحى 15 مليون جنيه.
وقال المحافظ خلال توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ويمثلها المهندس حنفى محمد حنفى، إن الشركة ستقوم بتنفيذ خط طرد قطر 1000 مم من محطة رفع منطقة أبو النمرس إلى مجمع الصرف الصحى بمحطة ترسا (5)بطول 11كم ومدة تنفيذ المشروع 12 شهرا.\
وقال المهندس حنفى محمد حنفى، إن محطة أبو النمرس تقوم بتصريف 100 الف م3 / يوم لمجمع أبو النمرس؛ لعدم استيعاب المجمع أكثر من ذلك مما يتسبب فى طفوحات بمناطق المنيب وساقية مكى فتم التفكير فى إقامة خط الطرد الجديد.
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