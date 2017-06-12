إم إم جروب تستعين بزياد بهاء الدين عضوا مستقلا من ذوى الخبرة

البورصة المصرية 2

رجب عزالدين:



أعلنت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية عن تعيين الدكتور زيادة أحمد بهاء الدين بمنصب عضو مجلس إدارة مستقل من ذوى الخبرة.



جاء ذلك فى بيان مقتضب، أرسلته الشركة لإدارة البورصة المصرية اليوم الإثنين.



ويبلغ رأسمال الشركة 396 مليون جنيه، موزعاً على 396 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.



وتعمل مجموعة إم إم للصناعة والتجارة الدولية في قطاع السلع الرأسمالية مع التركيز على الشركات التجارية والموزعين.



وتسعى الشركة بالاشتراك مع شركة بي بي أي القابضة للاستثمارات المالية لتأسيس شركة ابتكار للتمويل الاستثماري، برأسمال مصدر 20 مليون جنيه.



ومن المقرر أن يكون رأسمال الشركة المرخص به 200 مليون جنيه؛ بهدف الاستثمار في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك التمويل متناهي الصغر وتمويل المستهلك والمدفوعات الإلكترونية والتأجير التمويلي والخصم وأي خدمات مالية أخرى غير مصرفية ذات صلة.

