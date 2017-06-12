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بنـــوك
الأهلي يطرح شهادة تحيا مصر
الإثنين 12 يونيو 2017 12:19 م
البنك الأهلي المصري001
أخر الأخبار
البنك الأهلي المصري001
أحمد الدسوقي:
يطرح البنك الأهلى، أكبر بنك حكومى فى مصر، خلال أيام شهادة ادخار خيرية يوجه عائدها لصالح صندوق «تحيا مصر» لمباشرة تنفيذ مشروعاته.
وينفذ الصندوق عدة مشروعات فى مجالات تطوير القرى الأكثر احتياجًا والمناطق العشوائية وعلاج مرضى «فيروس سى» وبرامجه الخاصة بالكوارث والأزمات و«أطفال بلا مأوى» وتدريب الشباب على تدشين المشروعات الصغيرة.
قال طلعت رياض، مستشار المدير التنفيذى للصندوق، فى تصريحات لـ«المال»، إن البنك الأهلى سيتيح الشهادة لجميع الفئات وبكل العملات، مشيرًا إلى أن الشهادة ستكون متاحة لعملاء البنك بجميع فروعه المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.
ولفت إلى أن 10 بنوك تعمل فى السوق أتاحت الشهادة التابعة لتحيا مصر خلال الفترة الماضية عبر فروعها المختلفة وهى: «مصر، وقطر الوطنى، التعمير والإسكان، والقاهرة، وعودة- مصر، والبركة- مصر، وSAIB، وأبو ظبى الإسلامى، والمصرف المتحد، وبلوم»، مشيرًا إلى أن الأهلى تأخر فى إتاحة الشهادة بسبب السيستم الجديد الذى كان يطبقه.
وأكد مستشار المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، التابع لرئاسة الجمهورية، أن العائد على الشهادة يحدد على حسب سياسة كل بنك ولا يصرف للعميل وإنما يوجه لصندوق تحيا مصر، لافتًا إلى أن الشهادة تتيح التبرع بقيمتها فى نهاية المدة إذا رغب العميل ذلك.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت يوليو 2014 عن تدشين صندوق «تحيا مصر» تفعيلًا للمبادرة التى سبق أن أعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، وأصدرت الرئاسة بيانًا قالت فيه: إن ذلك يأتى تقديرًا للحظات الدقيقة التى يمر بها الوطن وما يصاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة استدعت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن.
وينفذ الصندوق مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الاجتماعية التى تؤرق حياة فئات كبيرة من المصريين مثل علاج فيروس سى والأطفال بلا مأوى وتسديد ديون الغارمين والمشروعات الصغيرة للشباب.
وتم إنشاء حساب بالبنك المركزى تحت رقم 037037 لتلقى مساهمات المصريين فى الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق، ومن المقرر أن يكون الصندوق تحت الإشراف المباشر من رئيس الجمهورية.
البنك الأهلى
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