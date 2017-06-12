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بنـــوك
تباين عائد أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل
الإثنين 12 يونيو 2017 11:59 ص
وزارة المالية
أخر الأخبار
وزارة المالية
«المال IR» ينخفض إلى %20.48، مقابل %20.56 الأسبوع قبل الماضى
هبة محمد:
شهدت تعاملات الأسبوع الجارى تبايناً فى أداء العائد على أذون الخزانة الحكومية، بما انعكس على أداء مؤشر المال IR الذى يقيس متوسط أداء أدوات الدين قصيرة الأجل، لينخفض بصورة طفيفة إلى 20.48 %، مقابل 20.56 % خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وأشارت بيانات البنك المركزى إلى أن متوسط العائد على أذون أجل 266 يوماً ارتفع 95 نقطة أساس (كل 100 نقطة أساس تعادل 1 %)، ليسجل 20.66 %، فيما انخفض أدنى عائد مقبول إلى 15.318 % مقابل 18.999 % فى العطاء السابق، وغطت البنوك العطاء 2.5 مرة بأكثر من 15 مليار جنيه عبر 216 طلباً، قبلت منها وزارة المالية 67 عرضاً بقيمة 6 مليارات جنيه.
أيضاً صعد متوسط العائد على أذون أجل 357 يوماً 79 نقطة أساس إلى 20.494 %، بعد تغطية البنوك العطاء 2.5 مرة بقيمة 15.07 مليار جنيه عبر 327 عرضاً، حصلت وزارة المالية على 7.127 مليار جنيه بزيادة 1.127 مليار عن القيمة المطلوب الموافقة عليها عند بداية تدشين العطاء.
فيما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً بنحو 22 نقطة أساس، مسجلاً 20.441 %، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 15.7 مليار جنيه من خلال 273 طلباً، وقبلت «المالية» 7.129 مليار من خلال 95 عرضاً بزيادة 879 مليونا عن القيمة المستهدف قبولها.
كما انخفض متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً 18 نقطة أساس، إلى 20.338 %، وغطت البنوك العطاء 2.3 مرة بقيمة 14.4 مليار جنيه من خلال 413 عرضاً، قبلت منها وزارة المالية 6.250 مليار جنيه عبر 206 طلباً.
كما تراجع متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات 29 نقطة أساس، محققاً 18.475 %، وقدمت البنوك سيولة لتغطية العطاء بقيمة 2.025 مليار جنيه عبر 74 طلباً قبلت منها «المالية» 25 عرضا بقيمة 1.3 مليار بزيادة 559.1 مليون عن القيمة المطلوبة.
أيضاً انخفض متوسط العائد على أذون 5 سنوات 28 نقطة أساس إلى 18.475 %، وعرضت البنوك سيولة بقيمة 3.106 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 1.215 مليار بزيادة 465.4 مليون عن القيمة المستهدف الحصول عليها قبل تدشين العطاء.
ويشير ذلك إلى زيادة حصول وزارة المالية على أكثر من مليار جنيه للعطاءين بقيمة 2.524 مليار جنيه بعدما طلبت 1.5 مليار فقط وذلك لأول مرة منذ بداية تطبيق قرار رفع الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض بنحو 200 نقطة أساس، إذ عكفت الوزارة على قبول أقل من القيمة المطلوبة بعد رفع البنوك الفائدة بنفس النسبة.
وخلال الأسبوع المقبل، تعتزم وزارة المالية زيادة قيمة العطاءات المطروحة بنحو مليار جنيه لتدشن 25.5 مليار جنيه آجال 91، 182، 273 و364 يوماً، كما تنوى إصدار سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه آجال 3 و7 سنوات.
وعلى صعيد آخر، طرح البنك المركزى أقل قيمة للودائع المربوطة ذات العائد الثابت بواقع 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام والتى تعتبر أقل قيمة يدشنها منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.
ويشير ذلك إلى نجاح «المركزي» فى اجتذاب السيولة الإضافية بالبنوك على مدار الأسبوعين الماضيين، خاصةً أنه عكف على مدار تلك الفترة القصيرة التى أعقبت رفع الفائدة الأساسية بنحو 200 نقطة أساس على تدشين عطاءين للودائع المربوطة ذات العائد الثابت والمتغير فى يوم واحد وهو الثلاثاء، بجانب طرحه للمزاد الدورى للودائع متغيرة العائد يوم الاربعاء من كل أسبوع.
وقررت، بداية الأسبوع الماضى، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى زيادة فائدة الإيداع والإقراض 2 % (200 نقطة أساس) دفعة واحدة، لتصل إلى 16.75 % و17.75 % على التوالى.
وأوضح «المركزى» على موقعه الإلكترونى أن البنوك قدمت سيولة بقيمة 8.2 مليار جنيه عبر 4 طلبات قبل منها المركزى 5 مليارات من خلال 4 عروض، بسعر عائد ثابت بلغ 17.25 %.
فيما رفع «المركزي» قيمة عطاء الودائع ذات العائد المتغير إلى 45 مليارا لأجل 27 يوماً، مقابل 10 مليارات فى الأسبوع السابق، وارتفعت قيمة العروض المقدمة من البنوك إلى 44.6 مليار جنيه عبر 53 عرضاً، فيما قبل «المركزي» 37.2 مليار من خلال 11 طلباً، وأوضح البنك أن متوسط الفائدة على العطاء تراجع 178 نقطة أساس (1.78 %) ليسجل 19.143 %، كما بلغت أعلى فائدة 19.25 % و19 % لأدنى عائد، مقابل 20.95 % و20.6 % فى الأسبوع قبل الماضى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.
وزارة المالية
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