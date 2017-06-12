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عقـــارات
مدبولى: بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي ببدر 9 يوليو
الإثنين 12 يونيو 2017 11:34 ص
600 مليون جنيه لمشروعات خدمية بمدينة بدر
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600 مليون جنيه لمشروعات خدمية بمدينة بدر
بدور إبراهيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم 1999 قطعة أرض بالحي السادس بمدينة بدر، وذلك للفائزين بالقرعة العلنية للإسكان الاجتماعي، والتي تم إجراؤها بتاريخ (26، 27)/12/2016، وذلك ابتداء من يوم الأحد 9/7/2017 وحتى يوم الثلاثاء 31/10/2017.
وقال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة 3، من 1 : 40، يوم الأحد 9/7/2017، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 10/7/2017، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 11/7/2017، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 12/7/2017، والقطع من 161 : 200، يوم الخميس 12/7/2017، والقطع من 201 : 240، يوم الأحد 16/7/2017، والقطع من 241 : 280، يوم الإثنين 17/7/2017، والقطع من 281 : 320، يوم الثلاثاء 18/7/2017، والقطع من 321 : 360، يوم الأربعاء 19/7/2017، والقطع من 361 : 400، يوم الخميس 20/7/2017، والقطع من 401 : 440، يوم الإثنين 24/7/2017، والقطع من 441 : 480، يوم الثلاثاء 25/7/2017، والقطع من 481 : 520، يوم الأربعاء 26/7/2017، والقطع من 521 : 560، يوم الخميس 27/7/2017، والقطع من 561 : 600، يوم الأحد 30/7/2017، والقطع من 601 : 640، يوم الإثنين 31/7/2017، والقطع من 641 : 680، يوم الثلاثاء 1/8/2017، والقطع من 681 : 720، يوم الأربعاء 2/8/2017، والقطع من 721 : 760، يوم الخميس 3/8/2017، والقطع من 761 : 800، يوم الأحد 6/8/2017، والقطع من 801 : 840، يوم الإثنين 7/8/2017، والقطع من 841 : 880، يوم الثلاثاء 8/8/2017، والقطع من 881 : 920، يوم الأربعاء 9/8/2017، والقطع من 921 : 960، يوم الخميس 10/8/2017، والقطع من 961 : 1000، يوم الأحد 13/8/2017، والقطع من 1001 : 1040، يوم الإثنين 14/8/2017، والقطع من 1041 : 1080، يوم الثلاثاء 15/8/2017، والقطع من 1081 : 1120، يوم الأربعاء 16/8/2017، والقطع من 1121 : 1160، يوم الخميس 17/8/2017، والقطع من 1161 : 1200، يوم الأحد 20/8/2017، والقطع من 1201 : 1240، يوم الإثنين 21/8/2017، والقطع من 1241 : 1280، يوم الثلاثاء 22/8/2017، والقطع من 1281 : 1320، يوم الأربعاء 23/8/2017، والقطع من 1321 : 1328، يوم الخميس 24/8/2017.
وأضاف: سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة 4، من 266 : 295، يوم الأحد 27/8/2017، والقطع من 296 : 325، يوم الإثنين 28/8/2017، والقطع من 326 : 347، يوم الثلاثاء 29/8/2017، والقطع من 517 : 550، يوم الأحد 10/9/2017، والقطع 655 : 657، يوم الإثنين 11/9/2017، وقطع أراضى المجاورة 5، من 1 : 40، يوم الثلاثاء 12/9/2017، والقطع من 41 : 65، يوم الأربعاء 13/9/2017، والقطع من 529 : 569، يوم الخميس 14/9/2017، والقطع من 570 : 610، يوم الأحد 17/9/2017، والقطع 611 : 650، يوم الإثنين 18/9/2017، والقطع من 651 : 690، يوم الثلاثاء 19/9/2017، والقطع من 691 : 730، يوم الأحد 24/9/2017، والقطع من 731 : 770، يوم الإثنين 25/9/2017، والقطع من 771 : 811، يوم الثلاثاء 26/9/2017، والقطع من 812 : 852، يوم الأربعاء 27/9/2017، والقطع من 853 : 890، يوم الخميس 28/9/2017، والقطع من 891 : 932، يوم الأحد 1/10/2017، والقطع من 933 : 972، يوم الإثنين 2/10/2017، والقطع من 973 : 990، يوم الثلاثاء 3/10/2017.
وأوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، أنه تم تخصيص الأيام من الأربعاء 4/10/2017 حتي الثلاثاء 31/10/2017، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
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