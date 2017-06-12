مديولي يعلن شروط التعامل على أراضي الحزام الأخضر

مصطفى مدبولى 112233



بدور إبراهيم



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على آلية التعامل مع المتعاملين على أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتي سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12 ألفا و494 فدانًا، وتقدم المتعاملون على هذه الأراضي بمستنداتهم لجهاز المدينة.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان، الإثنين، إن آلية التعامل تشمل أن تبلغ قيمة العلاوة المستحقة لتغيير النشاط من أراضي استصلاح زراعي إلى نشاط سكني فقط شاملة المرافق الرئيسية على حدود إجمالي المساحة «12 ألفا و494 فدانًا» بواقع 435-م2، بالإضافة إلى شبكات المرافق الداخلية بواقع 381ج-م2، ولا تزيد النسبة البنائية على 15% من كامل مساحة 12 ألفا و494 فدانًا، حيث تم تحديد السعر على أساس أن النسبة البنائية 15% من كامل مساحة «12 ألفا و494 فدانًا»، وأن توصيل المرافق الداخلية لمساحات لا تقل عن 5 أفدنة.



وأضاف وزير الإسكان أنه بالنسبة لأسلوب السداد فيشمل سدادًا نقديًا وفوريًا، أو بالتقسيط بواقع 25% مقدما، ويسدد الباقي على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويمكن سداد 15% مقدما، و3 سنوات سماحا، والباقي على 7 أقساط سنوية محملة بالأعباء، أو سداد عيني بالتنازل للهيئة عن 50% من مساحة قطعة الأرض مقابل إعْفَائه من علاوة تغيير النشاط وتوصيل جميع المرافق، وأشار إلى أنه يمكن تجميع المساحات للاستفادة من أعمال التنمية العمرانية طبقا للضوابط الموضوعة بالهيئة.



من جانبه، أوضح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أن الموافقة تضمنت الالتزام بعدة اشتراطات منها أن تتم مراعاة نسب تميز كل قطعة طبقًا لموقعها، فيما سيجري إقرار علاوات للمخالفة في البناء «طبقًا للقانون وقت التنفيذ»، وكذلك المساحات التي لم تُثبت الجدية في الزراعة، كما يجوز التعامل مع أكثر من مالك على مساحة لا تقل عن 100 فدان مع تحديد الشكل القانوني للتعامل.



وذكر أنه كمرحلة أولى سيتم البدء في التعامل على قطع الأراضي في الأحواض أرقام «7 - 8 - 9 - 10»، مشيرًا إلى أن المتعاملين على هذه الأحواض عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر للاطلاع على المخطط المقترح لهذه الأحواض، واستيفاء استمارة الرغبات لتحديد أسس التعامل، وذلك ابتداء من الأحد الموافق 18-6-2017 وحتى الخميس الموافق 20-7-2017، وسيتم الإعلان عن موعد التعامل مع بقية الأحواض تباعًا.



وأكد نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية أن هذا الإعلان لا يعتبر تقنينًا للمخالفات، وأي أعمال أُقيمت بعد المعاينات ستتم إزالتها على حساب المخالف.