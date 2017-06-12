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بورصة وشركات
تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم
الإثنين 12 يونيو 2017 11:03 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أسماء السيد
افتتحت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الإثنين على تباين في أداء المؤشرات.
وتراجع المؤشر الرئيسي "egx30" بنحو 0.19% عند 13590 نقطة، فيما صعد المؤشر السبعيني بنسبة 0.25% عند 613 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.18% عند 1437 نقطة، ونظيره "egx50" بنسبة 0.2% عند 2110 نقاط.
وبلغت قيم التداولات 76 مليون جنيه ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 92 سهما، سيطر الارتفاع على أداء 41 سهما، وتراجع 23 سهما، بينما لم يتغير 28.
واتجهت المصريين والأجانب للبيع بصافي مبيعات 4.6 و 1.2 مليون جنيه على التوالي، مقابل اتجاه العرب للشراء بقيمة شرائية 5.8 مليون جنيه.
وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة، أمس الأحد، على تباين بين أداء مؤشراتها، إذ سجل المؤشر الرئيسي "egx30" تراجعًا بنسبة 0.49% عند 13616 نقطة، ومؤشر "egx100" الوسع نطاقًا بنسبة 0.04% عند 1435 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.36% عند 612 نقطة، ومؤشر "egx50" متساوي الأوزان بنحو 0.53% عند 2106 نقاط.
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