خالد على: الجزر مصرية بحكم القضاء.. وصباحى: سننتقل للشارع

حشد حزبى لرفض الاتفاقية.. وشخصيات عامة تبدأ الاعتصام





كتبت ـ إيمان عوف:

وسط هتافات «عيش.. حرية.. الجزر دى مصرية»، أعلن عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، بينهم خالد على، وحمدين صباحى، وهشام جنينة، ومدحت الزاهد، وجورج إسحاق، ومعصوم مرزوق، وخالد البلشى، وكمال خليل، وعبدالله الأشعل، وأحمد فوزى، وهيثم محمدين، ومحمد سامى، وممدوح حمزة، وحسام مؤنس، وفريد زهران، وعبد الجليل مصطفى، وخالد داود، عن الاعتصام داخل مقار الأحزاب، بالإضافة لدخول السفير معصوم مرزوق فى إضراب عن الطعام ومعه مجموعة من شباب الأحزاب، وذلك لحين وقف مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية المعروفة إعلاميا بـ«تيران وصنافير» فى البرلمان.

وقالت الأحزاب فى المؤتمر الذى عقد بمقر حزب الدستور إن الاعتصام سيبدأ من اليوم بمقر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالقاهرة وحزب الدستور بالإسكندرية، ثم الاعتصام بمقر نقابة الصحفيين غدا الثلاثاء، والاعتصام بمقر حزب الكرامة فى اليوم نفسه.

وتتضمن الأحزاب التى أعلنت المشاركة فى أسبوع تيران وصنافير والاعتصام التبادلى، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وتيار الكرامة، والتحالف الشعبى الديمقراطى، وحزب الدستور.

من جانبه، شن المرشح الرئاسى المحتمل خالد على، هجوما حادا على كل من يحاول تمرير اتفاقية تعيين الحدود والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.

وقال على، خلال كلمته بمؤتمر الأحزاب والقوى الوطنية لرفض مناقشة اتفاقية التنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير» بمجلس النواب: «كل سنة وشعب مصر قادر على المقاومة اللى بندافع فيها عن أرضنا وعن حقنا فى نظام سياسى يحترم البشر والتاريخ والجغرافيا، الدولة يعنى أرض وشعب وسيادة».

وأضاف: «أليس رفع العلم المصرى عليها واستشهاد جنودنا وقتلهم عليهم وتوقيع الاتفاقيات الدولية وافتتاح الأقسام مظهرا من مظاهر الملكية والسيادة؟».

من جانبه، قال المرشح الرئاسى السابق، حمدين صباحى: «إن صفقة بيع الجزر مصنوعة خارجيا، تيران وصنافير خسارة لمصر، وقنبلة موقوته للسعودية، ومكسب صافٍ لإسرائيل، المستفيد الوحيد هى الدولة الصهيونية».

وتابع: «البرلمان حين يناقش الورقة المعدومة، فإنه فى اللحظة التى سيصادق على الاتفاقية هى اللى ستتحول فيها الحركة الوطنية -ضمنا أو نصًا- للتواجد فى الشارع، قلنا كلمتنا سنعتصم ونضرب عن الطعام، وسنستمر حتى النصر».

وفى ذات السياق، وقع ما يقرب من 500 عضو جمعية عمومية من نقابة الصحفيين على بيان رفض مناقشة اتفاقية تيران وصنافير فى البرلمان معلنين الاعتصام يوم الثلاثاء المقبل من الساعة الخامسة داخل مقر نقابة الصحفيين.



