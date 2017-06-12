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استثمار
كالاريل الأمريكية تخطط لاستثمار 300 مليون دولار بمصر
الإثنين 12 يونيو 2017 10:40 ص
أبو هند
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أبو هند
كتب ـ شريف عمر:
تخطط شركة كالاريل الأمريكية للاستثمار المباشر، لضخ 300 مليون دولار فى السوق المصرية خلال العامين المقبلين.
وقال أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بكالاريل للاستثمار فى مصر، إن الشركة الأمريكية باتت تتخذ من السوق المصرية مركزاً إقليمياً، لعملياتها فى الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يعكس إيمانها بفرص النمو فى الاقتصاد المصرى، لكنه أكد أن كالاريل ما زالت تنتظر خروج اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بجانب قانون الإفلاس لضخ الاستثمار المتفق عليها فى مصر.
يذكر أن كالاريل إحدى الشركات الأمريكية العاملة فى مجال الاستثمار المباشر والأسهم، وتملك صندوقاً بقيمة 700 مليون دولار، مخصص للاستثمار فى القارة الإفريقية.
وأشار أبوهند فى تصريحات لـ «المال»، إلى أن كالاريل وضعت إستراتيجيتين لضخ الاستثمارات فى مصر، الأولى ترتبط بالشركات المتعثرة، التى تبحث عن مصادر تمويل لاستعادة الإنتاج، والربحية، وفى هذا الإطار أجرت إدارة الاستثمار بكالاريل العديد من الاجتماعات مع جهات حكومية للتعرف على الشركات المتعثرة، ودراسة جدوى ضخ استثمارات جديدة بها.
وتابع أن الإستراتيجية الأخيرة تتمثل فى آلية المستثمر النشط، الذى يعتمد فى استثماراته على اقتناص أسعار أسهم بعض الشركات المقيدة فى البورصة، التى تنخفض بشكل لافت، وزيادة نسب الاستحواذ بها، لتصل إلى حصة حاكمة، وبدء خطة التطوير، ثم التخارج فى النهاية.
وأشار الى أن كالاريل بدأت فى دراسة ملفات عدة شركات مقيدة فى البورصة المصرية، ويمكن تطبيق إستراتيجية المستثمر النشط بها، ومنها سيدى كرير للبتروكيماويات، وأبوقير للأسمدة، والقاهرة للزيوت والصابون، والعروبة للتجارة والتعدين، بجانب شركات حديثة.
والمستثمر الناشط يستهدف اقتناء حصة فى شركة مقيدة فى البورصة، يرى أن تداولها بأقل من قيمتها الحقيقية، وأنه بالإمكان زيادة أرباح الشركة والمساهمين، حال تبنى إداراتها التنفيذية خطته، أو توصياته المالية والاستثمارية.
وأكد مدير الاستثمار بكالاريل، أن قرار تحرير سعر الصرف الصادر فى نوفمبر الماضى، ساهم فى زيادة اهتمام كالاريل، بضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
مصر
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