الأرصاد: طقس مائل للحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34

حالة الطقس 2



المال - خاص



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار خفيفة غربا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية لكلا البحرين شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 21 - 34



الإسكندرية 22 - 29



مطروح 18 - 26



بورسعيد 21 - 27



دمياط 21 - 28



بلطيم 20 - 30



الإسماعيلية 18 - 34



السويس 19 - 35



العريش 19 - 30



نخل 13 - 34



طابا 14 - 35



الطور 23 - 31



مرسى علم 26 - 36



الغردقة 25 - 36



شرم الشيخ 27 - 37



رفح 18 - 29



كاترين 18 - 32



سيوة 21 - 37



المنيا 20 - 35



الفيوم 20 - 35



رأس سدر 19 - 33



أبوسمبل 24 - 40



وسط الدلتا 21 - 32



أسيوط 20 - 36



سوهاج 25 - 37



الأقصر 23 - 41



أسوان 23 - 42



شلاتين 24 - 35



حلايب 26 - 34



الوادى الجديد 23 - 38



قنا 23 - 41



نويبع 23 - 35



السلوم 17 - 30